У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО





Явно підпилий водій (свідок сказав: “У стельку”) мчав білим маленьким бусом із міста, - повідомляє видання



А жінка, що працює у “Квадраті”, переходила дорогу у встановленому місці – на переході.



Вона, кажуть, вибігла в сусідній магазин у якійсь справі.



Бус налетів на неї, збив. Люди викликали поліцію та “швидку”.







Водій уперто називав себе працівником поліції та казав: “Я думав, що збив собачку”.



До поліції він стосунку, напевно, не має – просто добряче п’яний.



Жінку “швидка” доправила в реанімацію.



Фото й деталі з місця події – Віталій Грабовський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську біля магазину “Квадрат” пізно ввечері 7 березня трапилася ДТП.Явно підпилий водій (свідок сказав: “У стельку”) мчав білим маленьким бусом із міста, - повідомляє видання "Радар" А жінка, що працює у “Квадраті”, переходила дорогу у встановленому місці – на переході.Вона, кажуть, вибігла в сусідній магазин у якійсь справі.Бус налетів на неї, збив. Люди викликали поліцію та “швидку”.Водій уперто називав себе працівником поліції та казав: “Я думав, що збив собачку”.До поліції він стосунку, напевно, не має – просто добряче п’яний.Жінку “швидка” доправила в реанімацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію