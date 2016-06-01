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У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО

У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
У Нововолинську біля магазину “Квадрат” пізно ввечері 7 березня трапилася ДТП.

Явно підпилий водій (свідок сказав: “У стельку”) мчав білим маленьким бусом із міста, - повідомляє видання "Радар".

А жінка, що працює у “Квадраті”, переходила дорогу у встановленому місці – на переході.

Вона, кажуть, вибігла в сусідній магазин у якійсь справі.

Бус налетів на неї, збив. Люди викликали поліцію та “швидку”.
У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО

У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО

У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО

Водій уперто називав себе працівником поліції та казав: “Я думав, що збив собачку”.

До поліції він стосунку, напевно, не має – просто добряче п’яний.

Жінку “швидка” доправила в реанімацію.

Фото й деталі з місця події – Віталій Грабовський

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Теги: аварія, Нововолинськ, жінка, пішохідний перехід, реанімація, п'яний водій, бус
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