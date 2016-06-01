У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
У Нововолинську біля магазину “Квадрат” пізно ввечері 7 березня трапилася ДТП.
Явно підпилий водій (свідок сказав: “У стельку”) мчав білим маленьким бусом із міста, - повідомляє видання "Радар".
А жінка, що працює у “Квадраті”, переходила дорогу у встановленому місці – на переході.
Вона, кажуть, вибігла в сусідній магазин у якійсь справі.
Бус налетів на неї, збив. Люди викликали поліцію та “швидку”.
Водій уперто називав себе працівником поліції та казав: “Я думав, що збив собачку”.
До поліції він стосунку, напевно, не має – просто добряче п’яний.
Жінку “швидка” доправила в реанімацію.
Фото й деталі з місця події – Віталій Грабовський
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Явно підпилий водій (свідок сказав: “У стельку”) мчав білим маленьким бусом із міста, - повідомляє видання "Радар".
А жінка, що працює у “Квадраті”, переходила дорогу у встановленому місці – на переході.
Вона, кажуть, вибігла в сусідній магазин у якійсь справі.
Бус налетів на неї, збив. Люди викликали поліцію та “швидку”.
Водій уперто називав себе працівником поліції та казав: “Я думав, що збив собачку”.
До поліції він стосунку, напевно, не має – просто добряче п’яний.
Жінку “швидка” доправила в реанімацію.
Фото й деталі з місця події – Віталій Грабовський
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