Біля луцької школи – небезпечний пішохідний перехід. ВІДЕО





Автівки тут часто їздять з великою швидкістю, розповідають лучани. Повідомляє



Лежачих поліцейських немає, зебра практично стерлася з асфальту, а замість тротуару – болото. Батьки кажуть, місце необхідно облаштувати.



У 2017-му році на цьому переході вже трапилася трагедія. Тоді автівка збила 9-річного хлопчика, розповідають у патрульній поліції.



Після цього випадку лучани почали вимагати встановлення лежачих поліцейських. На сайті міської ради навіть з’явилася відповідна петиція. А в сьомій школі батьки ініціювали збір підписів із такою ж вимогою: встановити обмежувачі швидкості. І отримали відповідь, однак – не на свою користь. Виявляється вулиця Дубнівська у списку доріг магістрального значення. І встановлювати лежачі поліцейські тут – заборонено законодавством.



На проблемному переході задля безпеки дорожнього руху водіям та перехожим треба користуватись дорожніми знаками та зеброю, каже директор Департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.



А поки за безпеку школярів відповідають вчителі та батьки.



Патрульні кажуть, якби водії не перевищували швидкість та пригальмовували перед пішохідними переходами, то трагічних випадків можна було би уникнути.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поряд із школою №7, що на вулиці Дубнівській у Луцьку – небезпечний пішохідний перехід, через який щодня ходять сотні дітей.Автівки тут часто їздять з великою швидкістю, розповідають лучани. Повідомляє 12 канал Лежачих поліцейських немає, зебра практично стерлася з асфальту, а замість тротуару – болото. Батьки кажуть, місце необхідно облаштувати.У 2017-му році на цьому переході вже трапилася трагедія. Тоді автівка збила 9-річного хлопчика, розповідають у патрульній поліції.Після цього випадку лучани почали вимагати встановлення лежачих поліцейських. На сайті міської ради навіть з’явилася відповідна петиція. А в сьомій школі батьки ініціювали збір підписів із такою ж вимогою: встановити обмежувачі швидкості. І отримали відповідь, однак – не на свою користь. Виявляється вулиця Дубнівська у списку доріг магістрального значення. І встановлювати лежачі поліцейські тут – заборонено законодавством.На проблемному переході задля безпеки дорожнього руху водіям та перехожим треба користуватись дорожніми знаками та зеброю, каже директор Департаменту житлово-комунального господарстваА поки за безпеку школярів відповідають вчителі та батьки.Патрульні кажуть, якби водії не перевищували швидкість та пригальмовували перед пішохідними переходами, то трагічних випадків можна було би уникнути.

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