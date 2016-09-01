вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля луцької школи – небезпечний пішохідний перехід. ВІДЕО

Біля луцької школи – небезпечний пішохідний перехід. ВІДЕО
Поряд із школою №7, що на вулиці Дубнівській у Луцьку – небезпечний пішохідний перехід, через який щодня ходять сотні дітей.

Автівки тут часто їздять з великою швидкістю, розповідають лучани. Повідомляє 12 канал.

Лежачих поліцейських немає, зебра практично стерлася з асфальту, а замість тротуару – болото. Батьки кажуть, місце необхідно облаштувати.

У 2017-му році на цьому переході вже трапилася трагедія. Тоді автівка збила 9-річного хлопчика, розповідають у патрульній поліції.

Після цього випадку лучани почали вимагати встановлення лежачих поліцейських. На сайті міської ради навіть з’явилася відповідна петиція. А в сьомій школі батьки ініціювали збір підписів із такою ж вимогою: встановити обмежувачі швидкості. І отримали відповідь, однак – не на свою користь. Виявляється вулиця Дубнівська у списку доріг магістрального значення. І встановлювати лежачі поліцейські тут – заборонено законодавством.

На проблемному переході задля безпеки дорожнього руху водіям та перехожим треба користуватись дорожніми знаками та зеброю, каже директор Департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.

А поки за безпеку школярів відповідають вчителі та батьки.

Патрульні кажуть, якби водії не перевищували швидкість та пригальмовували перед пішохідними переходами, то трагічних випадків можна було би уникнути.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, пішохідний перехід, зебра, школярі, небезпека, поліція, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чому поліція не карає автогандонів? Як пішоходів вони ловлять а водіїв ні, ну да солідарність шоферів як же оштрафує якщо в вихідний день сам коп нарушує правила
Відповісти
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
На Волині автівка злетіла в кювет: керманич – в лікарні
Сьогодні, 09:45
ТОП-5 «непопсових» подарунків на 8 березня, які можна купити в центрі Луцька
Сьогодні, 09:13
Біля луцької школи – небезпечний пішохідний перехід. ВІДЕО
Сьогодні, 08:28
У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ
Сьогодні, 07:35
Повісив український прапор: росіянин оголосив свої 22 «сотки» територією України. ФОТО
Сьогодні, 06:44
Схожі новини
Першого вересня шестикласник «замінував» школу Першого вересня шестикласник «замінував» школу
01 вересень, 2016, 19:44
У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО
07 березень, 02:19
Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік
02 березень, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка злетіла в кювет: керманич – в лікарні
Сьогодні, 09:45
 0
ТОП-5 «непопсових» подарунків на 8 березня, які можна купити в центрі Луцька
Сьогодні, 09:13
 0
Біля луцької школи – небезпечний пішохідний перехід. ВІДЕО
Сьогодні, 08:28
 0
У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ
Сьогодні, 07:35
 0
Повісив український прапор: росіянин оголосив свої 22 «сотки» територією України. ФОТО
Сьогодні, 06:44
 0
Медіа
відео
1/8