У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ





Про це повідомляють на сайті



Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтажні роботи за такими адресами: вул. Братковського, 31, 33а (6 металевих та 9 дерев’яних конструкцій), вул. Корольова, 8 (3 металеві та 33 дерев’яні конструкції), вул. Ландау, 1, 3, 5 (34 металеві та 47 дерев’яних конструкцій), вул. Софії Перовської, 24 (1 гараж), пр. Перемоги, 3ж (металева конструкція).



Власники незаконних конструкцій зобов’язані здійснити демонтаж в добровільному порядку, в іншому випадку – демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.



Також, виконавчим комітетом прийнято рішення «Про впорядкування проїжджих частин вулиць, прибудинкових територій, на яких встановлено обмежувачі руху», згідно якого демонтажу підлягають

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 7 березня 2019 року на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради було прийнято рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій (гаражі, сараї, тощо) на території міста.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтажні роботи за такими адресами: вул. Братковського, 31, 33а (6 металевих та 9 дерев’яних конструкцій), вул. Корольова, 8 (3 металеві та 33 дерев’яні конструкції), вул. Ландау, 1, 3, 5 (34 металеві та 47 дерев’яних конструкцій), вул. Софії Перовської, 24 (1 гараж), пр. Перемоги, 3ж (металева конструкція).Власники незаконних конструкцій зобов’язані здійснити демонтаж в добровільному порядку, в іншому випадку – демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.Також, виконавчим комітетом прийнято рішення «Про впорядкування проїжджих частин вулиць, прибудинкових територій, на яких встановлено обмежувачі руху», згідно якого демонтажу підлягають самовільно встановлені обмежувачі руху автотранспорту за такими адресами: пр. Відродження, 18; вул. Кравчука, 46; вул. Кравчука, 11в; вул. Федорова, 4д; вул. Федорова, 2а; вул. Федорова, 3; вул. Федорова, 4; вул. Зацепи, 3ж.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію