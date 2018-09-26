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Повісив український прапор: росіянин оголосив свої 22 «сотки» територією України. ФОТО

Повісив український прапор: росіянин оголосив свої 22 «сотки» територією України. ФОТО
Володимир Єгоров з міста Торопца, що у Тверській області повісив над своїм будинком український прапор і огоголосив особисті 22 сотих територією України.

Про це пише "БУГ" з посиланням на "Радіо свобода".

“Це, звичайно, не поверне Україні Крим або Донбас, але зате в Україні люди будуть знати, що не всі тут зомбі і вата”, – говорить він.

Тиждень тому на своїй сторінці в соцмережах, опублікувавши фотографію будинку з жовто-блакитним прапором, Єгоров висунув політичні вимоги: “Путін, звільни захоплену територію України! Звільни Сенцова, моряків і всіх військовополонених, не заважай жити сусідній країні! Займися своєю! Я проста російська людина, я не хочу, щоб моя країна була такою”.

Повісив український прапор: росіянин оголосив свої 22 «сотки» територією України. ФОТО


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Теги: росіянин, земля, ділянка
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