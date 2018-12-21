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Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію

Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки отримає фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) у межах ІІ фази спільного з Міністерством освіти і науки України (МОН) проекту «Вища освіта України».

Кошти будуть інвестовані в інфраструктуру університету упродовж наступних 5 років за рахунок ЄІБ (80% обсягу фінансування) та спеціального фонду університету (20% обсягу фінансування). Повідомляє відділ міжнародних зв'язків університету.

Проект передбачає комплексне енергозбереження навчально-виробничих площ СНУ задля підвищення їхньої енергоефективності за допомогою інсталяції термозахисних конструкцій, системи кондиціонування, тепловентиляції, електромонтажних робіт та модернізації системи теплопостачання.

Зокрема, у межах проекту заплановано утеплити фасади, дахи та долівки у всіх навчальних корпусах та гуртожитках СНУ імені Лесі Українки, замінити вхідні двері, встановити системи LED-освітлення, індивідуальні теплові пункти з автоматичним регулюванням, модернізувати системи опалення та вентиляції з рекуперацією повітря. Це дозволить зменшити витрати на опалення та електроспоживання на суму понад 10 млн щорічно. Зекономлені кошти будуть спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази, при цьому кожна з будівель СНУ перетвориться у дослідну модель, яка надасть можливість створити навчальні лабораторії, де студенти вдосконалюватимуть свої практичні навички та проводитимуть дослідження.

Довідково. Проект «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» МОН реалізує завдяки грантовій угоді з Європейським інвестиційним банком і Північною екологічною фінансовою корпорацією, яку було підписано 19 грудня 2016 р. під час візиту української урядової делегації до Брюсселя. Проект ініціювало та розробило Міністерство освіти і науки України спільно з ЄІБ задля підтримки українських університетів у сфері ефективного використання енергоресурсів. Загальна вартість проекту становить 160 млн євро. Асигнування другої фази – 79 мільйонів євро.

На даний момент Європейський інвестиційний банк реалізує в Україні 14 проектів на загальну суму 3,067 млрд євро. Крім того, 5 проектів загальним обсягом 302 млн євро знаходяться на різних стадіях підготовки.

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Теги: тепломодернізація, енергоефективність, СНУ, гроші, банк
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