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Волинські капелани та волонтери отримали відзнаки Президента України

Волинські капелани та волонтери отримали відзнаки Президента України
Колегія обласної державної адміністрації, що відбулася четвер, 7 березня 2019 року, розпочалася з нагородження волинян державними нагородами. Зокрема, вручив їх керівник найвищої виконавчої гілки влади в області Олександр Савченко.

Інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Так, Указом Президента України за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

Вікторію Романчук – учасника Революції Гідності, м.Ківерці.

Окрім того, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Галину Микитюк – голову Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України

та присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

Володимиру Барану – професору, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові історичних наук.

За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерів:

Василя Пристайчука – смт Торчин

та членів громадської організації «Військові капелани Волині»:

Станіслава Беспалова – м.Ковель;

Валерія Владику – с.Сьомаки Луцького району;

Олександра Добровольського – с.Кричевичі Ковельського району;

Сергія Коця – с.Рованці Луцького району;

Віктора Ліпчика – с.Хорохорин Луцького району;

Володимира Присяжнюка – с.Гірка Полонка Луцького району;

Євгена Рудя – с.Сокиричі Ківерцівського району;

Романа Скірака – смт Шацьк;

Володимира Труша – м.Луцьк.

Поруч із тим, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Інну Самолюк – начальника Ковельського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області.

Також за особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і сорту, високий професіоналізм та значні трудові досягнення оголошено подяку Прем’єр-міністра України

Юлії Семко – тренерові-викладачу з боксу Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи.

– Приємно вручати нагороди волинянам, які дійсно працюють на благо та для розбудови Волині, – резюмував Олександр Ілліч.

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Теги: священик, капелин, волонтер, відзнака, Савченко
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