Волинські капелани та волонтери отримали відзнаки Президента України
Сьогодні, 05:20
Колегія обласної державної адміністрації, що відбулася четвер, 7 березня 2019 року, розпочалася з нагородження волинян державними нагородами. Зокрема, вручив їх керівник найвищої виконавчої гілки влади в області Олександр Савченко.
Інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Так, Указом Президента України за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджено орденом «За мужність» III ступеня
Вікторію Романчук – учасника Революції Гідності, м.Ківерці.
Окрім того, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня
Галину Микитюк – голову Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України
та присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Володимиру Барану – професору, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові історичних наук.
За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерів:
Василя Пристайчука – смт Торчин
та членів громадської організації «Військові капелани Волині»:
Станіслава Беспалова – м.Ковель;
Валерія Владику – с.Сьомаки Луцького району;
Олександра Добровольського – с.Кричевичі Ковельського району;
Сергія Коця – с.Рованці Луцького району;
Віктора Ліпчика – с.Хорохорин Луцького району;
Володимира Присяжнюка – с.Гірка Полонка Луцького району;
Євгена Рудя – с.Сокиричі Ківерцівського району;
Романа Скірака – смт Шацьк;
Володимира Труша – м.Луцьк.
Поруч із тим, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Інну Самолюк – начальника Ковельського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області.
Також за особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і сорту, високий професіоналізм та значні трудові досягнення оголошено подяку Прем’єр-міністра України
Юлії Семко – тренерові-викладачу з боксу Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи.
– Приємно вручати нагороди волинянам, які дійсно працюють на благо та для розбудови Волині, – резюмував Олександр Ілліч.
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Інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Так, Указом Президента України за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджено орденом «За мужність» III ступеня
Вікторію Романчук – учасника Революції Гідності, м.Ківерці.
Окрім того, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня
Галину Микитюк – голову Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України
та присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Володимиру Барану – професору, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові історичних наук.
За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерів:
Василя Пристайчука – смт Торчин
та членів громадської організації «Військові капелани Волині»:
Станіслава Беспалова – м.Ковель;
Валерія Владику – с.Сьомаки Луцького району;
Олександра Добровольського – с.Кричевичі Ковельського району;
Сергія Коця – с.Рованці Луцького району;
Віктора Ліпчика – с.Хорохорин Луцького району;
Володимира Присяжнюка – с.Гірка Полонка Луцького району;
Євгена Рудя – с.Сокиричі Ківерцівського району;
Романа Скірака – смт Шацьк;
Володимира Труша – м.Луцьк.
Поруч із тим, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Інну Самолюк – начальника Ковельського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області.
Також за особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і сорту, високий професіоналізм та значні трудові досягнення оголошено подяку Прем’єр-міністра України
Юлії Семко – тренерові-викладачу з боксу Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи.
– Приємно вручати нагороди волинянам, які дійсно працюють на благо та для розбудови Волині, – резюмував Олександр Ілліч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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