Волинські капелани та волонтери отримали відзнаки Президента України

Олександр Савченко.



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Так, Указом Президента України за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджено орденом «За мужність» III ступеня



Вікторію Романчук – учасника Революції Гідності, м.Ківерці.



Окрім того, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня



Галину Микитюк – голову Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України



та присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»



Володимиру Барану – професору, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові історичних наук.



За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерів:



Василя Пристайчука – смт Торчин



та членів громадської організації «Військові капелани Волині»:



Станіслава Беспалова – м.Ковель;



Валерія Владику – с.Сьомаки Луцького району;



Олександра Добровольського – с.Кричевичі Ковельського району;



Сергія Коця – с.Рованці Луцького району;



Віктора Ліпчика – с.Хорохорин Луцького району;



Володимира Присяжнюка – с.Гірка Полонка Луцького району;



Євгена Рудя – с.Сокиричі Ківерцівського району;



Романа Скірака – смт Шацьк;



Володимира Труша – м.Луцьк.



Поруч із тим, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України



Інну Самолюк – начальника Ковельського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області.



Також за особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і сорту, високий професіоналізм та значні трудові досягнення оголошено подяку Прем’єр-міністра України



Юлії Семко – тренерові-викладачу з боксу Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи.



– Приємно вручати нагороди волинянам, які дійсно працюють на благо та для розбудови Волині, – резюмував Олександр Ілліч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колегія обласної державної адміністрації, що відбулася четвер, 7 березня 2019 року, розпочалася з нагородження волинян державними нагородами. Зокрема, вручив їх керівник найвищої виконавчої гілки влади в областіІнформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації Так, Указом Президента України за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджено орденом «За мужність» III ступеня– учасника Революції Гідності, м.Ківерці.Окрім того, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня– голову Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери Українита присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»– професору, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові історичних наук.За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерів:– смт Торчинта членів громадської організації «Військові капелани Волині»:– м.Ковель;– с.Сьомаки Луцького району;– с.Кричевичі Ковельського району;– с.Рованці Луцького району;– с.Хорохорин Луцького району;– с.Гірка Полонка Луцького району;я – с.Сокиричі Ківерцівського району;– смт Шацьк;– м.Луцьк.Поруч із тим, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України– начальника Ковельського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області.Також за особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і сорту, високий професіоналізм та значні трудові досягнення оголошено подяку Прем’єр-міністра України– тренерові-викладачу з боксу Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи.– Приємно вручати нагороди волинянам, які дійсно працюють на благо та для розбудови Волині, – резюмував Олександр Ілліч.

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