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На Волині автівка злетіла в кювет: керманич – в лікарні

На Волині автівка злетіла в кювет: керманич – в лікарні
Учора, 7 березня, на автодорозі у селі Кременець Рожищенського району автомобіль Daewoo Lanos злетів у кювет.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Правоохоронці повідомляють, що за кермом легковика перебував 24-річний лучанин. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет.

Внаслідок автопригоди водій Daewoo Lanos отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії обласної лікарні.

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Теги: Daewoo Lanos, ДТП, Волинь, аварія
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