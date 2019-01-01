На Волині автівка злетіла в кювет: керманич – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Правоохоронці повідомляють, що за кермом легковика перебував 24-річний лучанин. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет.



Внаслідок автопригоди водій Daewoo Lanos отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії обласної лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 березня, на автодорозі у селі Кременець Рожищенського району автомобіль Daewoo Lanos злетів у кювет.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці повідомляють, що за кермом легковика перебував 24-річний лучанин. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет.Внаслідок автопригоди водій Daewoo Lanos отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії обласної лікарні.

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