Чому не варто святкувати в компанії жінок: що можна та не можна робити 8 березня

8 березня – Міжнародний жіночий день. Цього дня відзначаються досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах. Сучасне святкування Жіночого дня не має на меті утвердження рівності, а є днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості та уваги до жінки, незалежно від її статусу та віку.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дем’ян, Іван, пише Чому .– Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду.– Горобці в'ють гнізда, а сороки летять в ліс – незабаром прийде тепло.– Голосно скрекочуть сороки – чекайте новин або приїзду гостей.– Голосно співають синиці – незабаром встановиться тепла погода.– Якщо хтось таємно подарував жінці квіти, то вона незабаром закохається, і любов буде взаємною.– Павук в цей день плете павутину у сім'ї буде щастя. Знімати таку павутину до Великодня не можна.1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.2.Вдалий день для відвідування перукаря. Цей день вважається позитивним для стрижки волосся. Процедура приверне енергію та потік грошей.1. Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок. Якщо дівчина не заміжня – довго ще самотньою буде.