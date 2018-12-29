У Луцьку виступить Олег Винник
Сьогодні, 12:25
У Луцьк з новою концертною програмою «Роксолана» їде кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Виступ відбудеться 7 червня на іподромі у центральному парку міста.
Про це повідомляють організатори концерту – івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».
Відомо, що сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня туру «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.
Квитки вже у продажі у "Барі "П'ятниця" (м. Луцьк, проспект Волі, 17).
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Про це повідомляють організатори концерту – івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».
Відомо, що сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня туру «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.
Квитки вже у продажі у "Барі "П'ятниця" (м. Луцьк, проспект Волі, 17).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
кумир мільйонів жінок)) вовчиць)
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