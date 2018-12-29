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У Луцьку виступить Олег Винник

У Луцьку виступить Олег Винник
У Луцьк з новою концертною програмою «Роксолана» їде кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Виступ відбудеться 7 червня на іподромі у центральному парку міста.

Про це повідомляють організатори концерту – івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».

Відомо, що сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня туру «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.

Квитки вже у продажі у "Барі "П'ятниця" (м. Луцьк, проспект Волі, 17).

У Луцьку виступить Олег Винник


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Теги: Олег Винник, концерт, Луцьк
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Коментарі 1
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кумир мільйонів жінок)) вовчиць)
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