У Луцьку виступить Олег Винник

У Луцьк з новою концертною програмою «Роксолана» їде кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Виступ відбудеться 7 червня на іподромі у центральному парку міста.Про це повідомляють організатори концерту – івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».Відомо, що сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня туру «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.Квитки вже у продажі у "Барі "П'ятниця" (м. Луцьк, проспект Волі, 17).