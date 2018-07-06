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У «Промені» відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»*

4 квітня у концер-холі РЦ «Промінь» відбудеться фан-зустріч з головними акторами українського серіалу «Школа».

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Так, лучани матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренком (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.

«Школа» – перший україномовний серіал виробництва «1+1 Продакшн», який розповідає про реалії життя школярів та їх стосунки із викладачами та батьками. Стрічка «Школа» стала найрейтинговішим серіалом на українському ТБ у сезоні осінь 2017 – зима 2018 по аудиторії 18-54 (Україна). Нещодавно стрічка була представлена на найбільшій європейській щорічній виставці аудіовізуального контенту MIPTV-2018 у Каннах, де викликала неабиякий інтерес та за перші кілька днів виставки три телекомпанії виявили бажання придбати формат.

Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1 або у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь».

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Теги: Школа, серіал, Промінь, Луцьк
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