У «Промені» відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»*





Про це повідомляє прес-служба розважального центру.



Так, лучани матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренком (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.



«Школа» – перший україномовний серіал виробництва «1+1 Продакшн», який розповідає про реалії життя школярів та їх стосунки із викладачами та батьками. Стрічка «Школа» стала найрейтинговішим серіалом на українському ТБ у сезоні осінь 2017 – зима 2018 по аудиторії 18-54 (Україна). Нещодавно стрічка була представлена на найбільшій європейській щорічній виставці аудіовізуального контенту MIPTV-2018 у Каннах, де викликала неабиякий інтерес та за перші кілька днів виставки три телекомпанії виявили бажання придбати формат.



Квитки можна придбати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 квітня у концер-холі РЦ «Промінь» відбудеться фан-зустріч з головними акторами українського серіалу «Школа».Про це повідомляє прес-служба розважального центру.Так, лучани матимуть змогу зустрітися з(Ната),(Паша),(Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.«Школа» – перший україномовний серіал виробництва «1+1 Продакшн», який розповідає про реалії життя школярів та їх стосунки із викладачами та батьками. Стрічка «Школа» стала найрейтинговішим серіалом на українському ТБ у сезоні осінь 2017 – зима 2018 по аудиторії 18-54 (Україна). Нещодавно стрічка була представлена на найбільшій європейській щорічній виставці аудіовізуального контенту MIPTV-2018 у Каннах, де викликала неабиякий інтерес та за перші кілька днів виставки три телекомпанії виявили бажання придбати формат.Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1 або у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь».

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