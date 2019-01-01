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Виявили дві пухлини: чоловік з Волині потребує негайної допомоги у боротьбі з раком

Виявили дві пухлини: чоловік з Волині потребує негайної допомоги у боротьбі з раком
У волинянина Петра Пука 1981 року народження нещодавно діагностували дві злоякісні пухлини. Він потребує невідкладної допомоги і оперативного втручання.

Петро у понеділок їде до Білорусі на додаткові обстеження та операцію, – про це на своїй сторінці facebook написала Олеся Ющук, пише Район.Любомль.

«Просимо допомоги у всіх, хто має можливість підтримати хорошу людину в нелегкій боротьбі з недугою! Хто може – коштами, або хоча б поширенням інформації. Здоров'я Вам і вашим близьким! Нехай біди і негаразди обходять Вас! Не будьте байдужими! Ніхто не знає, які випробування готує нам життя!» – йдеться у дописі.

Гроші можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 4214 7578 (отримувач ПУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ).

Деталі за тел. 068 563 86 28.

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Теги: допомога, рак, Волинь, Петро Пук
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