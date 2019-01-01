Виявили дві пухлини: чоловік з Волині потребує негайної допомоги у боротьбі з раком





Петро у понеділок їде до Білорусі на додаткові обстеження та операцію, – про це на своїй сторінці facebook написала Олеся Ющук, пише



«Просимо допомоги у всіх, хто має можливість підтримати хорошу людину в нелегкій боротьбі з недугою! Хто може – коштами, або хоча б поширенням інформації. Здоров'я Вам і вашим близьким! Нехай біди і негаразди обходять Вас! Не будьте байдужими! Ніхто не знає, які випробування готує нам життя!» – йдеться у дописі.



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Деталі за тел. 068 563 86 28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинянина Петра Пука 1981 року народження нещодавно діагностували дві злоякісні пухлини. Він потребує невідкладної допомоги і оперативного втручання.Петро у понеділок їде до Білорусі на додаткові обстеження та операцію, – про це на своїй сторінці facebook написала, пише Район.Любомль «Просимо допомоги у всіх, хто має можливість підтримати хорошу людину в нелегкій боротьбі з недугою! Хто може – коштами, або хоча б поширенням інформації. Здоров'я Вам і вашим близьким! Нехай біди і негаразди обходять Вас! Не будьте байдужими! Ніхто не знає, які випробування готує нам життя!» – йдеться у дописі.Деталі за тел. 068 563 86 28.

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