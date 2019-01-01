Опублікували унікальне фото луцьких автобусів у минулому столітті





Унікальною світлиною поділилися на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у Facebook.



У дописі йдеться також про те, що на світлинах зображені автобуси луцької фірми Lubart на вулиці 3 травня (тепер Кривий Вал) біля головної пошти.



«Зверху - Польський Фіат, унизу – Шевроле», - додає автор допису.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фото автобусів на одній із луцьких вулиць у 1938 році.Унікальною світлиною поділилися на сторінці «Рефлексії старого Луцька з» у Facebook.У дописі йдеться також про те, що на світлинах зображені автобуси луцької фірми Lubart на вулиці 3 травня (тепер Кривий Вал) біля головної пошти.«Зверху - Польський Фіат, унизу – Шевроле», - додає автор допису.

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