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Опублікували унікальне фото луцьких автобусів у минулому столітті

Опублікували унікальне фото луцьких автобусів у минулому столітті
Опублікували фото автобусів на одній із луцьких вулиць у 1938 році.

Унікальною світлиною поділилися на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у Facebook.

У дописі йдеться також про те, що на світлинах зображені автобуси луцької фірми Lubart на вулиці 3 травня (тепер Кривий Вал) біля головної пошти.

«Зверху - Польський Фіат, унизу – Шевроле», - додає автор допису.

Опублікували унікальне фото луцьких автобусів у минулому столітті


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Теги: Олександр Котис, автобуси, Луцьк, історія
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