Опублікували унікальне фото луцьких автобусів у минулому столітті
Сьогодні, 14:12
Опублікували фото автобусів на одній із луцьких вулиць у 1938 році.
Унікальною світлиною поділилися на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у Facebook.
У дописі йдеться також про те, що на світлинах зображені автобуси луцької фірми Lubart на вулиці 3 травня (тепер Кривий Вал) біля головної пошти.
«Зверху - Польський Фіат, унизу – Шевроле», - додає автор допису.
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Унікальною світлиною поділилися на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у Facebook.
У дописі йдеться також про те, що на світлинах зображені автобуси луцької фірми Lubart на вулиці 3 травня (тепер Кривий Вал) біля головної пошти.
«Зверху - Польський Фіат, унизу – Шевроле», - додає автор допису.
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