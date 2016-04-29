У Миколаєві підлітки з'ясовували стосунки з ножами та стріляниною. ВІДЕО

Ввечері 7 березня у Миколаєві група неповнолітніх у балаклавах і з ножами прийшла до будинку місцевого жителя та ініціювала конфлікт, під час якого стріляли у повітря.Про це повідомила прес-служба миколаївської поліції.За допомогою в поліцію звернулася дружина потерпілого. Вона повідомила, що до них з чоловіком прийшли п'ятеро молодих людей в балаклавах, влаштували бійку і стріляють в повітря.Усіх п'ятьох, у віці від 15 до 18 років, для з'ясування обставин забрали у відділок поліції.З місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет, попередньо стартовий, і гільзу.Відомо, що конфлікт між одним із зловмисників і власником квартири виник ще вдень. Тоді юнак сказав, що повернеться, щоб розібратися з чоловіком.