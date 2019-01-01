«Вирішення цієї проблеми лежить за межами України», – волинський політолог про ситуацію на Донбасі

Володимир Путін – таке питання стало одним із тем розмов між представниками кандидатів у президенти та політологом.



Дискусія щодо війни на Донбасі відбулася в дебютному випуску ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE». Відтепер програма виходить на «12-му каналі» щочетверга о 19:45, пише видання "



Гостями студії стали представник кандидата в президенти Руслана Кошулинського Анатолій Вітів, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця, експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу Михайло Наход. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові.



«Є два виходи ситуації на Донбасі. Перший – це російський, той, який малює собі Путін. І український, який в інтересах нашої держави. Путінський сценарій простий. Крим визнається російським. Донбас повертається в Україну під особливим автономним статусом, маючи право вето. На виході ми отримуємо фактично сепаратистський анклав підконтрольним Москві з правом вето на ключові важливі стратегічні питання. Як наприклад, євроінтеграція», – зазначив Юрій Моклиця.



Він додав, що допустимим є саме український сценарій для України і нині відпрацьована методологія його втілення. Зокрема, розміщення миротворчих військ по всій протяжності кордону на території Донбасу та демілітаризація регіону. Однак Росія цей варіант на міжнародній арені блокує.



«Свободівець» Анатолій Вітів наголосив, що треба говорити не лише про Донбас, а й про Крим, чого часто не звучить у програмах кандидатів в президенти.



«Нині треба забути про той переговорний формат і не їздити в Білорусь. Це безтолково, бездарно і воно не дає жодного результату. Ні повернення території, ні воєнного плану, нічого. Треба вертатися до формату, де нам гарантували у випадку здачі зброї безпеку. Треба повертатися до формату, де є Англія, Сполучені Штати, які стоять на наших позиціях», - зазначив Анатолій Вітів.



Окрім цього він додав про необхідність достатнього фінансування армії.



«Дива очікувати не варто. На жаль, вирішення цієї проблеми лежить за межами України. До того часу, доки не буде інструментів заспокоєння Росії, до того часу ми приречені мати таку ситуацію, як зараз», - висловив думку Михайло Наход.



Він додав, що є сенс вивчати досвід Ізраїлю, які теж має "гарячу точку" – зміцнювати власну армію, бути готовим до агресії, прагнути вступити до НАТО.



«Якщо в Росії зміниться влада у такий спосіб, що з нею можна бути вести дискусію, лише тобі можуть наступити зміни на наших умовах», - додав експерт.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розташувати миротворчу місію, поглибити співпрацю з категоричнішими союзниками чи не сподіватися на мир, доки Росією керує– таке питання стало одним із тем розмов між представниками кандидатів у президенти та політологом.Дискусія щодо війни на Донбасі відбулася в дебютному випуску ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE». Відтепер програма виходить на «12-му каналі» щочетверга о 19:45, пише видання " Конкурент ".Гостями студії стали представник кандидата в президенти, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку", експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові.«Є два виходи ситуації на Донбасі. Перший – це російський, той, який малює собі Путін. І український, який в інтересах нашої держави. Путінський сценарій простий. Крим визнається російським. Донбас повертається в Україну під особливим автономним статусом, маючи право вето. На виході ми отримуємо фактично сепаратистський анклав підконтрольним Москві з правом вето на ключові важливі стратегічні питання. Як наприклад, євроінтеграція», – зазначив Юрій Моклиця.Він додав, що допустимим є саме український сценарій для України і нині відпрацьована методологія його втілення. Зокрема, розміщення миротворчих військ по всій протяжності кордону на території Донбасу та демілітаризація регіону. Однак Росія цей варіант на міжнародній арені блокує.«Свободівець» Анатолій Вітів наголосив, що треба говорити не лише про Донбас, а й про Крим, чого часто не звучить у програмах кандидатів в президенти.«Нині треба забути про той переговорний формат і не їздити в Білорусь. Це безтолково, бездарно і воно не дає жодного результату. Ні повернення території, ні воєнного плану, нічого. Треба вертатися до формату, де нам гарантували у випадку здачі зброї безпеку. Треба повертатися до формату, де є Англія, Сполучені Штати, які стоять на наших позиціях», - зазначив Анатолій Вітів.Окрім цього він додав про необхідність достатнього фінансування армії.«Дива очікувати не варто. На жаль, вирішення цієї проблеми лежить за межами України. До того часу, доки не буде інструментів заспокоєння Росії, до того часу ми приречені мати таку ситуацію, як зараз», - висловив думку Михайло Наход.Він додав, що є сенс вивчати досвід Ізраїлю, які теж має "гарячу точку" – зміцнювати власну армію, бути готовим до агресії, прагнути вступити до НАТО.«Якщо в Росії зміниться влада у такий спосіб, що з нею можна бути вести дискусію, лише тобі можуть наступити зміни на наших умовах», - додав експерт.

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