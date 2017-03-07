вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*

У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
8 березня розважальний центр «Промінь» зробив приємність своїм відвідувачам і протягом дня тут дарували дівчатам та жінкам квіти.

У закладі розповідають, що вирішили зробити це хорошою традицією. Адже і минулого року до свята дарували всім відвідувачам прекрасної половини людства тюльпани.

Окрім такого сюрпризу, до 8 березня в «Промені» також відбудеться розважальна програма у Grand Central, що на 4-му поверсі. У George’s Club, що на 3-му поверсі відбудеться Disco Bowling. У ДРК «Смугастий носоріг» пройде безкоштовна дитяча тематична вечірка. А ввечері в концерт-холі пройде концерт талановитої співачки Асії Ахат.

Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahat
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, свято, 8 березня, тюльпани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
«Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто
Сьогодні, 18:36
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
«Вирішення цієї проблеми лежить за межами України», – волинський політолог про ситуацію на Донбасі
Сьогодні, 17:58
Відоме ім’я атовця з Волині, який помер після побиття 15-річним підлітком
Сьогодні, 17:35
У Миколаєві підлітки з'ясовували стосунки з ножами та стріляниною. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
Схожі новини
Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня* Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*
05 березень, 20:40
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
07 березень, 17:50
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
06 березень, 15:59
ПриватБанк 8 березня буде працювати в онлайн-режимі* ПриватБанк 8 березня буде працювати в онлайн-режимі*
07 березень, 2017, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто
Сьогодні, 18:36
 0
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
 0
«Вирішення цієї проблеми лежить за межами України», – волинський політолог про ситуацію на Донбасі
Сьогодні, 17:58
 0
Відоме ім’я атовця з Волині, який помер після побиття 15-річним підлітком
Сьогодні, 17:35
 0
У Миколаєві підлітки з'ясовували стосунки з ножами та стріляниною. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
 0
Медіа
відео
1/8