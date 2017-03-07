У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*

8 березня розважальний центр «Промінь» зробив приємність своїм відвідувачам і протягом дня тут дарували дівчатам та жінкам квіти.У закладі розповідають, що вирішили зробити це хорошою традицією. Адже і минулого року до свята дарували всім відвідувачам прекрасної половини людства тюльпани.Окрім такого сюрпризу, до 8 березня в «Промені» також відбудеться розважальна програма у Grand Central, що на 4-му поверсі. У George’s Club, що на 3-му поверсі відбудеться Disco Bowling. У ДРК «Смугастий носоріг» пройде безкоштовна дитяча тематична вечірка. А ввечері в концерт-холі пройде концерт талановитої співачкиКвитки тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahatДовідка: +380 (68) 525 90 09.