У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
8 березня розважальний центр «Промінь» зробив приємність своїм відвідувачам і протягом дня тут дарували дівчатам та жінкам квіти.
У закладі розповідають, що вирішили зробити це хорошою традицією. Адже і минулого року до свята дарували всім відвідувачам прекрасної половини людства тюльпани.
Окрім такого сюрпризу, до 8 березня в «Промені» також відбудеться розважальна програма у Grand Central, що на 4-му поверсі. У George’s Club, що на 3-му поверсі відбудеться Disco Bowling. У ДРК «Смугастий носоріг» пройде безкоштовна дитяча тематична вечірка. А ввечері в концерт-холі пройде концерт талановитої співачки Асії Ахат.
Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahat
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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У закладі розповідають, що вирішили зробити це хорошою традицією. Адже і минулого року до свята дарували всім відвідувачам прекрасної половини людства тюльпани.
Окрім такого сюрпризу, до 8 березня в «Промені» також відбудеться розважальна програма у Grand Central, що на 4-му поверсі. У George’s Club, що на 3-му поверсі відбудеться Disco Bowling. У ДРК «Смугастий носоріг» пройде безкоштовна дитяча тематична вечірка. А ввечері в концерт-холі пройде концерт талановитої співачки Асії Ахат.
Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahat
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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