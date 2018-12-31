«Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто

У Луцьку учора, 7 березня, ввечері та сьогодні, 8 березня, спіймали нетверезих водіїв.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Відомо, що учора, близько 22 години, патрульні в Луцьку отримали виклик про нетверезого водія, якого тримають небайдужі громадяни. На перехресті вулиць Задворецька-Клима Савури інспектори виявили близько 10 людей, які стояли біля чоловіка та стверджували, що він в стані сильного сп’яніння керував автомобілем. Водій пройшов перевірку на місці: мав 2,65 проміле алкоголю в крові.Коли ж на нього почали оформляти необхідні адмінматеріали, дістав грошові купюри та поклав їх інспектору. На повідомлення про те, що це – кримінал, не зреагував, тож був затриманий. Окрім протоколу та постанови, оформлених інспекторами, чоловік отримав ще й підозру у вчиненні кримінального правопорушення за дачу неправомірної вигоди. Справу передали слідчому.Ще одного нетверезого водія виявили сьогодні, близько 12 години, у Луцьку, на вулиці Набережній. Номерний знак МАЗа був дуже забруднений, тож патрульні подали водієві сигнал про зупинку, а при спілкуванні виявили ознаки сп’яніння. Результат перевірки виявився позитивним – 0, 95 проміле. Тож на водія оформили протокол і постанову.