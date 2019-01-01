На Волині громада переходить до ПЦУ без священика





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Підтримати боровицького священика УПЦ (МП) Петра приїхали його колеги з московського патріархату: благочинний Колківського округу Петро Богайчук, отець Роман з сусіднього села Копиля та отець Валентин з Луцька. Які повідомили громаді, що переходити до ПЦУ не будуть, так як, взагалі служать в Україні, а відповідно її жителям цієї держави.



Таку позицію громада зустріла з обуренням. Мовляв, хочемо бачити в Боровичах українську церкву, яка буде на пряму підпорядковуватися ПЦУ, а не Російській Православній Церкві.



«Настав той день, коли потрібно визначитися з напрямком кому ми молимось», - коментують селяни.



Тоді священики УПЦ (МП) почали вдались до маніпуляцій, що мовляв у піст приймати такі рішення громаді не варто, бо ж грішать. Тай треба почекати до Пасхи, а там далі видно буде.



Сам же священик Боровицької церкви УПЦ (МП) Петро відмовився переходити до ПЦУ.



Натомість рішенням зборів громади села Боровичі з 176 присутніх, проголосували «ЗА» перехід - 154 людини, 20 – проти і 2 утримались.



Отож, більшість громади села Боровичі Маневицького району вирішили перейти до ПЦУ. Наразі священик отець Петро – відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 березня, громада села Боровичі, Маневицького району, зібралась в приміщенні Клубу, аби вирішити долю переходу до Православної Церкви України.Про це повідомляє « ВолоньUA ».Підтримати боровицького священика УПЦ (МП) Петра приїхали його колеги з московського патріархату: благочинний Колківського округу, отецьз сусіднього села Копиля та отецьз Луцька. Які повідомили громаді, що переходити до ПЦУ не будуть, так як, взагалі служать в Україні, а відповідно її жителям цієї держави.Таку позицію громада зустріла з обуренням. Мовляв, хочемо бачити в Боровичах українську церкву, яка буде на пряму підпорядковуватися ПЦУ, а не Російській Православній Церкві.«Настав той день, коли потрібно визначитися з напрямком кому ми молимось», - коментують селяни.Тоді священики УПЦ (МП) почали вдались до маніпуляцій, що мовляв у піст приймати такі рішення громаді не варто, бо ж грішать. Тай треба почекати до Пасхи, а там далі видно буде.Сам же священик Боровицької церкви УПЦ (МП) Петро відмовився переходити до ПЦУ.Натомість рішенням зборів громади села Боровичі з 176 присутніх, проголосували «ЗА» перехід - 154 людини, 20 – проти і 2 утримались.Отож, більшість громади села Боровичі Маневицького району вирішили перейти до ПЦУ. Наразі священик отець Петро – відмовився.

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