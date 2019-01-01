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На Волині громада переходить до ПЦУ без священика

На Волині громада переходить до ПЦУ без священика
Сьогодні, 8 березня, громада села Боровичі, Маневицького району, зібралась в приміщенні Клубу, аби вирішити долю переходу до Православної Церкви України.

Про це повідомляє «ВолоньUA».

Підтримати боровицького священика УПЦ (МП) Петра приїхали його колеги з московського патріархату: благочинний Колківського округу Петро Богайчук, отець Роман з сусіднього села Копиля та отець Валентин з Луцька. Які повідомили громаді, що переходити до ПЦУ не будуть, так як, взагалі служать в Україні, а відповідно її жителям цієї держави.

Таку позицію громада зустріла з обуренням. Мовляв, хочемо бачити в Боровичах українську церкву, яка буде на пряму підпорядковуватися ПЦУ, а не Російській Православній Церкві.

«Настав той день, коли потрібно визначитися з напрямком кому ми молимось», - коментують селяни.

Тоді священики УПЦ (МП) почали вдались до маніпуляцій, що мовляв у піст приймати такі рішення громаді не варто, бо ж грішать. Тай треба почекати до Пасхи, а там далі видно буде.

Сам же священик Боровицької церкви УПЦ (МП) Петро відмовився переходити до ПЦУ.

Натомість рішенням зборів громади села Боровичі з 176 присутніх, проголосували «ЗА» перехід - 154 людини, 20 – проти і 2 утримались.

Отож, більшість громади села Боровичі Маневицького району вирішили перейти до ПЦУ. Наразі священик отець Петро – відмовився.

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Теги: Боровичі, ПЦУ, Волинь
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Коментарі 1
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