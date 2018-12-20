У Луцьку міркували, чи можна газ зробити дешевшим. ВІДЕО





Це питання обговорювали 7 березня в дебютному випуску ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE». Відтепер програма виходить на «12-му каналі» щочетверга о 19:45, - інформує



Гостями студії стали представник кандидата в президенти Руслана Кошулинського Анатолій Вітів, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця, експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу Михайло Наход. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові.



«Питання тарифів – це не повноваження президента, але дуже вдячна тема для маніпуляцій, оскільки зачіпає кожну людину», – зауважив Михайло Наход.



Він додав, що коли це стає основою темою для кампанії кандидата в президента – то це відверта маніпуляція.



«Механізм повернення тарифів до економічно-обґрунтованих є. У нас зараз не економічно-обґрунтовані. У нас «ахметовсько обгрунтовані», отакі в нас є тарифи. Воно немає під собою ніякого економічного підґрунтя. Бо якщо взяти газ, який Україна добуває, або може ще добути, то є достатньо для забезпечення українця. Газ, який купує собі Ахметов, це проблема Ахметова, Фірташа. Чому держава закуповує газ, змішує з нашим, який по собівартості суттєво нижчий і тоді продає всім однаково. Не може так бути», - заперечив «свободівець» Анатолій Вітів.



Окрім цього він наголосив на необхідності подолати корупційні схеми у цій сфері та повернути до комунальної власності майно, що стосується енергетичної чи теплової сфери.



Натомість Юрій Моклиця зазначив, що ціна на газ повинна бути ринковою, однаковою, а не окремою у ціні для різних категорій споживачів. Адже тоді виникає корупційна можливість.



«Важливо, що ціну на газ не можливо порахувати. По тій причині, що газ має властивість закінчуватися. Якщо ви хочете, аби газ видобувався в такій же ж кількості, як зараз, а насправді його треба більше, то постійно треба розробляти нові свердловини, а собівартість цього не передбачає», - додав Моклиця.



На це Анатолій Вітів заперечив, що має на увазі саме «роттердамські схеми».



Повний випуск дивіться нижче:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З агітаційних білборів кандидати в президенти України обіцяють низькі тарифи на газ, однак чи реально цього досягнути.Це питання обговорювали 7 березня в дебютному випуску ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE». Відтепер програма виходить на «12-му каналі» щочетверга о 19:45, - інформує ІА "Конкурент" Гостями студії стали представник кандидата в президенти, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку", експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові.«Питання тарифів – це не повноваження президента, але дуже вдячна тема для маніпуляцій, оскільки зачіпає кожну людину», – зауважив Михайло Наход.Він додав, що коли це стає основою темою для кампанії кандидата в президента – то це відверта маніпуляція.«Механізм повернення тарифів до економічно-обґрунтованих є. У нас зараз не економічно-обґрунтовані. У нас «ахметовсько обгрунтовані», отакі в нас є тарифи. Воно немає під собою ніякого економічного підґрунтя. Бо якщо взяти газ, який Україна добуває, або може ще добути, то є достатньо для забезпечення українця. Газ, який купує собі Ахметов, це проблема Ахметова, Фірташа. Чому держава закуповує газ, змішує з нашим, який по собівартості суттєво нижчий і тоді продає всім однаково. Не може так бути», - заперечив «свободівець» Анатолій Вітів.Окрім цього він наголосив на необхідності подолати корупційні схеми у цій сфері та повернути до комунальної власності майно, що стосується енергетичної чи теплової сфери.Натомість Юрій Моклиця зазначив, що ціна на газ повинна бути ринковою, однаковою, а не окремою у ціні для різних категорій споживачів. Адже тоді виникає корупційна можливість.«Важливо, що ціну на газ не можливо порахувати. По тій причині, що газ має властивість закінчуватися. Якщо ви хочете, аби газ видобувався в такій же ж кількості, як зараз, а насправді його треба більше, то постійно треба розробляти нові свердловини, а собівартість цього не передбачає», - додав Моклиця.На це Анатолій Вітів заперечив, що має на увазі саме «роттердамські схеми».Повний випуск дивіться нижче:

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