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Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком

Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
В п'ятницю, 8 березня, в аварії під Луцьком загинув відомий журналіст Юрій Яцюк. Старшна звістка про його смерть сколихнула волинян.

У мережі facebook колеги загиблого, депутати та всі, хто був із ним знайомий, діляться своїми спогадами.

Зокрема, прес-секретар патрульної поліції Волині Ольга Бузулук:

"6 березня 2019...
Він плакав, як дитина, на 75-річчі другої школи, ходивши поміж рядами та знімаючи на свій телефон радісні обличчя гостей свята.
Її випускник, один з ведучих того прекрасного вечора.
І я витерла йому ті сльози суму й радості.
Юрій завжди цілував руку, чи не єдиний з-поміж знайомих чоловіків.
Хай Тобі там буде добре.
А нам буде сумно без Твого позитиву, Твоїх усмішок, Твоєї харизми..."

Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський:

"Як важко і нестерпно боляче усвідомлювати жорстоку реальність, важко розуміти, що більше ніколи не зможеш порозмовляти, більше ніколи не побачиш дуже позитивного, життєрадісного і розумного товариша...
Як же так? Чому? Ми ж ще багато з того, що планували не зробили....
На фото один з найпозитивніших моментів у моєму житті, коли ми разом з Юрієм і волинянами розділяли радість святкування Дня сільгоспвиробника у листопаді 2017 року!)
Спи спокійно наш Голосе волинської спортивної журналістики!.."
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком


Журналістка Анна Бліннікова:

"Небо забирає найкращих..
Ви найбільше знали про спорт і спортсменів, розповідали смішні байки і ніколи не впускали нагоди привітатися і поцілувати в щоку.
Не вірю що його більше немає"

Народний депутат України Ірина Констанкевич:

"Ошелешили страшною новиною. Загинув Юра Юрка Яцюк. Відомий журналіст, гарний товариш. Це жахливо. Ще в середу ми разом святкували ювілей школи. Він жив цим святом, робив фільм, писав сюжети, збирав народ. І виявилося , що це його лебедина пісня. Одержимий добром чоловік! На жаль, був....а в пам`яті нашій є і буде.... Світла пам`ять"
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком


Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик:

"Світла пам‘ять про тебе, добряк! Спочивай з миром Юрій Антонович!"

Прес-аташе ФК "Волинь" Дмитро Кузнецов:

"Ніколи не думав, що 8 березня може бути чорним... Ви зе бест, Юрій Антонович!!!"

Жірналістка Оксана Прокопчук

"Цілий вечір в голові звучить його голос. Незвичний тембр, впізнавані нотки: раз почув— і більше ні з ким не спутаєш. Для мене Юрка Яцюк був поважким колегою з легкою іронією в очах і завжи посмішкою на обличчі. Так шкода, коли з життя йдуть такі добряки. Багаторічний голос спортивної журналістики цього вечора замовк...назавжди.

Не хочеться вірити, здається що якогось дня він знову стрінеться на якійсь із вулиць міста, як завжди з усмішкою і ямочками на щоках".
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком


Заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хомяк:

"Нехай земля тобі буде пухом, друже..."
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком

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Теги: Юрій Яцюк, журналіст, аварія, спогади
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