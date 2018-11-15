Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком

Юрій Яцюк. Старшна звістка про його смерть сколихнула волинян.



У мережі facebook колеги загиблого, депутати та всі, хто був із ним знайомий, діляться своїми спогадами.



Зокрема, прес-секретар патрульної поліції Волині



"6 березня 2019...

Він плакав, як дитина, на 75-річчі другої школи, ходивши поміж рядами та знімаючи на свій телефон радісні обличчя гостей свята.

Її випускник, один з ведучих того прекрасного вечора.

І я витерла йому ті сльози суму й радості.

Юрій завжди цілував руку, чи не єдиний з-поміж знайомих чоловіків.

Хай Тобі там буде добре.

А нам буде сумно без Твого позитиву, Твоїх усмішок, Твоєї харизми..."



Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський:



"Як важко і нестерпно боляче усвідомлювати жорстоку реальність, важко розуміти, що більше ніколи не зможеш порозмовляти, більше ніколи не побачиш дуже позитивного, життєрадісного і розумного товариша...

Як же так? Чому? Ми ж ще багато з того, що планували не зробили....

На фото один з найпозитивніших моментів у моєму житті, коли ми разом з Юрієм і волинянами розділяли радість святкування Дня сільгоспвиробника у листопаді 2017 року!)

Спи спокійно наш Голосе волинської спортивної журналістики!.."





Журналістка



"Небо забирає найкращих..

Ви найбільше знали про спорт і спортсменів, розповідали смішні байки і ніколи не впускали нагоди привітатися і поцілувати в щоку.

Не вірю що його більше немає"



Народний депутат України



"Ошелешили страшною новиною. Загинув Юра Юрка Яцюк. Відомий журналіст, гарний товариш. Це жахливо. Ще в середу ми разом святкували ювілей школи. Він жив цим святом, робив фільм, писав сюжети, збирав народ. І виявилося , що це його лебедина пісня. Одержимий добром чоловік! На жаль, був....а в пам`яті нашій є і буде.... Світла пам`ять"





Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик:



"Світла пам‘ять про тебе, добряк! Спочивай з миром Юрій Антонович!"



Прес-аташе ФК "Волинь"



"Ніколи не думав, що 8 березня може бути чорним... Ви зе бест, Юрій Антонович!!!"



Жірналістка



"Цілий вечір в голові звучить його голос. Незвичний тембр, впізнавані нотки: раз почув— і більше ні з ким не спутаєш. Для мене Юрка Яцюк був поважким колегою з легкою іронією в очах і завжи посмішкою на обличчі. Так шкода, коли з життя йдуть такі добряки. Багаторічний голос спортивної журналістики цього вечора замовк...назавжди.



Не хочеться вірити, здається що якогось дня він знову стрінеться на якійсь із вулиць міста, як завжди з усмішкою і ямочками на щоках".





Заслужений тренер України з пауерліфтингу



"Нехай земля тобі буде пухом, друже..."



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 8 березня, в аварії під Луцьком загинув відомий журналіст . Старшна звістка про його смерть сколихнула волинян.У мережі facebook колеги загиблого, депутати та всі, хто був із ним знайомий, діляться своїми спогадами.Зокрема, прес-секретар патрульної поліції Волині Ольга Бузулук "6 березня 2019...Він плакав, як дитина, на 75-річчі другої школи, ходивши поміж рядами та знімаючи на свій телефон радісні обличчя гостей свята.Її випускник, один з ведучих того прекрасного вечора.І я витерла йому ті сльози суму й радості.Юрій завжди цілував руку, чи не єдиний з-поміж знайомих чоловіків.Хай Тобі там буде добре.А нам буде сумно без Твого позитиву, Твоїх усмішок, Твоєї харизми..."Депутат Волинської обласної ради"Як важко і нестерпно боляче усвідомлювати жорстоку реальність, важко розуміти, що більше ніколи не зможеш порозмовляти, більше ніколи не побачиш дуже позитивного, життєрадісного і розумного товариша...Як же так? Чому? Ми ж ще багато з того, що планували не зробили....На фото один з найпозитивніших моментів у моєму житті, коли ми разом з Юрієм і волинянами розділяли радість святкування Дня сільгоспвиробника у листопаді 2017 року!)Спи спокійно наш Голосе волинської спортивної журналістики!.."Журналістка Анна Бліннікова "Небо забирає найкращих..Ви найбільше знали про спорт і спортсменів, розповідали смішні байки і ніколи не впускали нагоди привітатися і поцілувати в щоку.Не вірю що його більше немає"Народний депутат України Ірина Констанкевич "Ошелешили страшною новиною. Загинув Юра Юрка Яцюк. Відомий журналіст, гарний товариш. Це жахливо. Ще в середу ми разом святкували ювілей школи. Він жив цим святом, робив фільм, писав сюжети, збирав народ. І виявилося , що це його лебедина пісня. Одержимий добром чоловік! На жаль, був....а в пам`яті нашій є і буде.... Світла пам`ять"Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради"Світла пам‘ять про тебе, добряк! Спочивай з миром Юрій Антонович!"Прес-аташе ФК "Волинь" Дмитро Кузнецов "Ніколи не думав, що 8 березня може бути чорним... Ви зе бест, Юрій Антонович!!!"Жірналістка Оксана Прокопчук "Цілий вечір в голові звучить його голос. Незвичний тембр, впізнавані нотки: раз почув— і більше ні з ким не спутаєш. Для мене Юрка Яцюк був поважким колегою з легкою іронією в очах і завжи посмішкою на обличчі. Так шкода, коли з життя йдуть такі добряки. Багаторічний голос спортивної журналістики цього вечора замовк...назавжди.Не хочеться вірити, здається що якогось дня він знову стрінеться на якійсь із вулиць міста, як завжди з усмішкою і ямочками на щоках".Заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хомяк "Нехай земля тобі буде пухом, друже..."

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