Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
Сьогодні, 22:14
В п'ятницю, 8 березня, в аварії під Луцьком загинув відомий журналіст Юрій Яцюк. Старшна звістка про його смерть сколихнула волинян.
У мережі facebook колеги загиблого, депутати та всі, хто був із ним знайомий, діляться своїми спогадами.
Зокрема, прес-секретар патрульної поліції Волині Ольга Бузулук:
"6 березня 2019...
Він плакав, як дитина, на 75-річчі другої школи, ходивши поміж рядами та знімаючи на свій телефон радісні обличчя гостей свята.
Її випускник, один з ведучих того прекрасного вечора.
І я витерла йому ті сльози суму й радості.
Юрій завжди цілував руку, чи не єдиний з-поміж знайомих чоловіків.
Хай Тобі там буде добре.
А нам буде сумно без Твого позитиву, Твоїх усмішок, Твоєї харизми..."
Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський:
"Як важко і нестерпно боляче усвідомлювати жорстоку реальність, важко розуміти, що більше ніколи не зможеш порозмовляти, більше ніколи не побачиш дуже позитивного, життєрадісного і розумного товариша...
Як же так? Чому? Ми ж ще багато з того, що планували не зробили....
На фото один з найпозитивніших моментів у моєму житті, коли ми разом з Юрієм і волинянами розділяли радість святкування Дня сільгоспвиробника у листопаді 2017 року!)
Спи спокійно наш Голосе волинської спортивної журналістики!.."
Журналістка Анна Бліннікова:
"Небо забирає найкращих..
Ви найбільше знали про спорт і спортсменів, розповідали смішні байки і ніколи не впускали нагоди привітатися і поцілувати в щоку.
Не вірю що його більше немає"
Народний депутат України Ірина Констанкевич:
"Ошелешили страшною новиною. Загинув Юра Юрка Яцюк. Відомий журналіст, гарний товариш. Це жахливо. Ще в середу ми разом святкували ювілей школи. Він жив цим святом, робив фільм, писав сюжети, збирав народ. І виявилося , що це його лебедина пісня. Одержимий добром чоловік! На жаль, був....а в пам`яті нашій є і буде.... Світла пам`ять"
Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик:
"Світла пам‘ять про тебе, добряк! Спочивай з миром Юрій Антонович!"
Прес-аташе ФК "Волинь" Дмитро Кузнецов:
"Ніколи не думав, що 8 березня може бути чорним... Ви зе бест, Юрій Антонович!!!"
Жірналістка Оксана Прокопчук
"Цілий вечір в голові звучить його голос. Незвичний тембр, впізнавані нотки: раз почув— і більше ні з ким не спутаєш. Для мене Юрка Яцюк був поважким колегою з легкою іронією в очах і завжи посмішкою на обличчі. Так шкода, коли з життя йдуть такі добряки. Багаторічний голос спортивної журналістики цього вечора замовк...назавжди.
Не хочеться вірити, здається що якогось дня він знову стрінеться на якійсь із вулиць міста, як завжди з усмішкою і ямочками на щоках".
Заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хомяк:
"Нехай земля тобі буде пухом, друже..."
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У мережі facebook колеги загиблого, депутати та всі, хто був із ним знайомий, діляться своїми спогадами.
Зокрема, прес-секретар патрульної поліції Волині Ольга Бузулук:
"6 березня 2019...
Він плакав, як дитина, на 75-річчі другої школи, ходивши поміж рядами та знімаючи на свій телефон радісні обличчя гостей свята.
Її випускник, один з ведучих того прекрасного вечора.
І я витерла йому ті сльози суму й радості.
Юрій завжди цілував руку, чи не єдиний з-поміж знайомих чоловіків.
Хай Тобі там буде добре.
А нам буде сумно без Твого позитиву, Твоїх усмішок, Твоєї харизми..."
Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський:
"Як важко і нестерпно боляче усвідомлювати жорстоку реальність, важко розуміти, що більше ніколи не зможеш порозмовляти, більше ніколи не побачиш дуже позитивного, життєрадісного і розумного товариша...
Як же так? Чому? Ми ж ще багато з того, що планували не зробили....
На фото один з найпозитивніших моментів у моєму житті, коли ми разом з Юрієм і волинянами розділяли радість святкування Дня сільгоспвиробника у листопаді 2017 року!)
Спи спокійно наш Голосе волинської спортивної журналістики!.."
Журналістка Анна Бліннікова:
"Небо забирає найкращих..
Ви найбільше знали про спорт і спортсменів, розповідали смішні байки і ніколи не впускали нагоди привітатися і поцілувати в щоку.
Не вірю що його більше немає"
Народний депутат України Ірина Констанкевич:
"Ошелешили страшною новиною. Загинув Юра Юрка Яцюк. Відомий журналіст, гарний товариш. Це жахливо. Ще в середу ми разом святкували ювілей школи. Він жив цим святом, робив фільм, писав сюжети, збирав народ. І виявилося , що це його лебедина пісня. Одержимий добром чоловік! На жаль, був....а в пам`яті нашій є і буде.... Світла пам`ять"
Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик:
"Світла пам‘ять про тебе, добряк! Спочивай з миром Юрій Антонович!"
Прес-аташе ФК "Волинь" Дмитро Кузнецов:
"Ніколи не думав, що 8 березня може бути чорним... Ви зе бест, Юрій Антонович!!!"
Жірналістка Оксана Прокопчук
"Цілий вечір в голові звучить його голос. Незвичний тембр, впізнавані нотки: раз почув— і більше ні з ким не спутаєш. Для мене Юрка Яцюк був поважким колегою з легкою іронією в очах і завжи посмішкою на обличчі. Так шкода, коли з життя йдуть такі добряки. Багаторічний голос спортивної журналістики цього вечора замовк...назавжди.
Не хочеться вірити, здається що якогось дня він знову стрінеться на якійсь із вулиць міста, як завжди з усмішкою і ямочками на щоках".
Заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хомяк:
"Нехай земля тобі буде пухом, друже..."
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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