Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО





Про це



Зі слів свідка, лучанина Олександра, повертаючись від батьків, що мешкають у сусідньому селі, він помітив, що поле, яке знаходиться біля кафе «Волинська січ» у Лищі – у вогні.



Не гаючи часу він викликав пожежників.



«Це не люди, це гірше, ніж скоти! Бо жодна тварина такого свідомо не зробить! Це поле, на якому можуть спати і зайченята, і їжаки, і гніздитися птахи! Вони згорять живцем!» – обурюється Олександр.



Тим часом на місце пожежі виїхали рятувальники. До слова, волинські пожежники спрацювали дуже оперативно. Так, через 5 хвилин після повідомлення вони уже прибули на місце загорання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище горить суха трава.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідка, лучанина Олександра, повертаючись від батьків, що мешкають у сусідньому селі, він помітив, що поле, яке знаходиться біля кафе «Волинська січ» у Лищі – у вогні.Не гаючи часу він викликав пожежників.«Це не люди, це гірше, ніж скоти! Бо жодна тварина такого свідомо не зробить! Це поле, на якому можуть спати і зайченята, і їжаки, і гніздитися птахи! Вони згорять живцем!» – обурюється Олександр.Тим часом на місце пожежі виїхали рятувальники. До слова, волинські пожежники спрацювали дуже оперативно. Так, через 5 хвилин після повідомлення вони уже прибули на місце загорання.

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