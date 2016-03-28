вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО

Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
У селі Лище горить суха трава.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідка, лучанина Олександра, повертаючись від батьків, що мешкають у сусідньому селі, він помітив, що поле, яке знаходиться біля кафе «Волинська січ» у Лищі – у вогні.

Не гаючи часу він викликав пожежників.

«Це не люди, це гірше, ніж скоти! Бо жодна тварина такого свідомо не зробить! Це поле, на якому можуть спати і зайченята, і їжаки, і гніздитися птахи! Вони згорять живцем!» – обурюється Олександр.
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО

Тим часом на місце пожежі виїхали рятувальники. До слова, волинські пожежники спрацювали дуже оперативно. Так, через 5 хвилин після повідомлення вони уже прибули на місце загорання.
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поле, сухостій, суха трава, пожежники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
сволота. бодай би ваше подвір'я так палало
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
Волинські спортсмени вітають жінок зі святом весни. ВІДЕО
Сьогодні, 23:26
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
Сьогодні, 22:14
Парафіяни села, що на Горохівщині проголосували за вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:45
У Луцьку міркували, чи можна газ зробити дешевшим. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
Схожі новини
Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
05 березень, 21:56
У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
05 березень, 00:11
Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО
04 березень, 22:04
На Волині за вихідні рятувальники ліквідували чотири пожежі На Волині за вихідні рятувальники ліквідували чотири пожежі
28 березень, 2016, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсмени вітають жінок зі святом весни. ВІДЕО
Сьогодні, 23:26
 0
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
Сьогодні, 22:39
 0
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
Сьогодні, 22:14
 0
Парафіяни села, що на Горохівщині проголосували за вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:45
 0
У Луцьку міркували, чи можна газ зробити дешевшим. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
 0
Медіа
відео
1/8