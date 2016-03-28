Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
Сьогодні, 22:39
У селі Лище горить суха трава.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідка, лучанина Олександра, повертаючись від батьків, що мешкають у сусідньому селі, він помітив, що поле, яке знаходиться біля кафе «Волинська січ» у Лищі – у вогні.
Не гаючи часу він викликав пожежників.
«Це не люди, це гірше, ніж скоти! Бо жодна тварина такого свідомо не зробить! Це поле, на якому можуть спати і зайченята, і їжаки, і гніздитися птахи! Вони згорять живцем!» – обурюється Олександр.
Тим часом на місце пожежі виїхали рятувальники. До слова, волинські пожежники спрацювали дуже оперативно. Так, через 5 хвилин після повідомлення вони уже прибули на місце загорання.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідка, лучанина Олександра, повертаючись від батьків, що мешкають у сусідньому селі, він помітив, що поле, яке знаходиться біля кафе «Волинська січ» у Лищі – у вогні.
Не гаючи часу він викликав пожежників.
«Це не люди, це гірше, ніж скоти! Бо жодна тварина такого свідомо не зробить! Це поле, на якому можуть спати і зайченята, і їжаки, і гніздитися птахи! Вони згорять живцем!» – обурюється Олександр.
Тим часом на місце пожежі виїхали рятувальники. До слова, волинські пожежники спрацювали дуже оперативно. Так, через 5 хвилин після повідомлення вони уже прибули на місце загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
сволота. бодай би ваше подвір'я так палало
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