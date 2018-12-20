Іспанки на 8 березня мітингували з каструлями та сковорідками
Сьогодні, 00:21
У ніч на Міжнародний жіночий день 8 березня кілька сотень жінок вийшли на центральну площу столиці Іспанії Мадрида, голосно грюкаючи в каструлі і сковорідки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Більшість учасниць акції були одягнені в одяг фіолотевого та багряного кольорів, які став міжнародним символом боротьби за права жінок. Багато жінок несли плакати з написом “Сестра, я вірю в тебе”.
Таким чином іспанки закликали до більшої гендерної рівності та відстоювання жінками своїх прав. Більше мітингів і акції очікуються в Іспанії впродовж усього 8 березня.
Сплеск активності феміністок пов’язаний зі зростанням популярності нової вкрай правої партії Vox, яка, згідно з опитуваннями громадської думки, вперше отримає місця на парламентських виборах 28 квітня. Її керівництво відкрито закликає до скасування прийнятих в Іспанії законів про гендерне насильство.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Більшість учасниць акції були одягнені в одяг фіолотевого та багряного кольорів, які став міжнародним символом боротьби за права жінок. Багато жінок несли плакати з написом “Сестра, я вірю в тебе”.
Таким чином іспанки закликали до більшої гендерної рівності та відстоювання жінками своїх прав. Більше мітингів і акції очікуються в Іспанії впродовж усього 8 березня.
Сплеск активності феміністок пов’язаний зі зростанням популярності нової вкрай правої партії Vox, яка, згідно з опитуваннями громадської думки, вперше отримає місця на парламентських виборах 28 квітня. Її керівництво відкрито закликає до скасування прийнятих в Іспанії законів про гендерне насильство.
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