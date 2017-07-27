Волинська художниця презентувала виставку розписаного печива. ФОТО

Любові Вавдічик відкрили 6 березня у міському історичному музеї. У творчому доробку художниці та мисткині – художні вироби, роботи, виконані у техніці акварель та пастель, розписане імбирне печиво.



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Це перша персональна виставка майстрині, яку вона презентувала під назвою «Моя країна чудес».



Маючи освіту кухаря, 6 років тому Любов Вавдічик захопилася випіканням печива, яке почала розмальовувати. І це принесло їй задоволення. Смачні оригінальні вироби користуються великою популярністю не тільки у Нововолинську, а й далеко за межами нашого міста.



Як каже Любов Вавдічик, вона продовжує шукати себе у творчості. Коли чимось зацікавиться, то обов’язково це намагається опанувати. Минулого року почала малювати картини. Їх високо оцінили нововолинські художники Микола Казюлін та Анатолій Мужевітін.



Осередком натхнення Любові Вавдічик стала творча майстерня «Створимо свято разом», яку вона організувала для талановитих дітей і дорослих. Таким чином вона ще й ділиться з іншими своїми знаннями та вміннями. У такій співпраці народжуються неповторні роботи та відкриваються приховані таланти.



«Художниці вдається зупинити мить, щоб незабаром перетворити її у вічність», – розмірковує директор музею Тетяна Марценюк.



Керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магдисюк, яка була присутня на офіційному відкритті виставки, зізнається, що є прихильником таланту й творчості Любові Вавдічик. Вона відзначила, що представлені роботи приємно вражають і це новинка для міста у мистецькому світі. Тож побажала їй і надалі дивувати своїми майстерними виробами і досягати успіхів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оригінальну виставку волинянкивідкрили 6 березня у міському історичному музеї. У творчому доробку художниці та мисткині – художні вироби, роботи, виконані у техніці акварель та пастель, розписане імбирне печиво.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради Це перша персональна виставка майстрині, яку вона презентувала під назвою «Моя країна чудес».Маючи освіту кухаря, 6 років тому Любов Вавдічик захопилася випіканням печива, яке почала розмальовувати. І це принесло їй задоволення. Смачні оригінальні вироби користуються великою популярністю не тільки у Нововолинську, а й далеко за межами нашого міста.Як каже Любов Вавдічик, вона продовжує шукати себе у творчості. Коли чимось зацікавиться, то обов’язково це намагається опанувати. Минулого року почала малювати картини. Їх високо оцінили нововолинські художникитаОсередком натхнення Любові Вавдічик стала творча майстерня «Створимо свято разом», яку вона організувала для талановитих дітей і дорослих. Таким чином вона ще й ділиться з іншими своїми знаннями та вміннями. У такій співпраці народжуються неповторні роботи та відкриваються приховані таланти.«Художниці вдається зупинити мить, щоб незабаром перетворити її у вічність», – розмірковує директор музею Тетяна Марценюк.Керуюча справами міськвиконкому, яка була присутня на офіційному відкритті виставки, зізнається, що є прихильником таланту й творчості Любові Вавдічик. Вона відзначила, що представлені роботи приємно вражають і це новинка для міста у мистецькому світі. Тож побажала їй і надалі дивувати своїми майстерними виробами і досягати успіхів.

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