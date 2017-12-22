На Волині громада торік отримала більше доходу, ніж очікувала

Сергій Гарбарук прозвітував перед жителями громади про результати роботи у 2018 році.



У Голобах звіт відбувся 1 березня. Про це пише



Зазначається, що основні питання, які турбували жителів сіл громади під час зустрічі, це впровадження медичної реформи, подальша діяльність шкіл І ступенів, графік роботи маршрутних автобусів та інші.



До речі, звітуючи Сергій Володимирович відзначив, що у 2018-му громада отримала у бюджет більше доходу, ніж очікувала. Він склав 55,56 мільйона гривень, що становить 102,6 відсотка до планових показників. Зокрема, власні надходження становили 18,1 мільйона гривень – 108,15 % до прогнозних показників надходжень до місцевого бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Голобської ОТГпрозвітував перед жителями громади про результати роботи у 2018 році.У Голобах звіт відбувся 1 березня. Про це пише Волинське регіональне відділення Асоціації міст України Зазначається, що основні питання, які турбували жителів сіл громади під час зустрічі, це впровадження медичної реформи, подальша діяльність шкіл І ступенів, графік роботи маршрутних автобусів та інші.До речі, звітуючи Сергій Володимирович відзначив, що у 2018-му громада отримала у бюджет більше доходу, ніж очікувала. Він склав 55,56 мільйона гривень, що становить 102,6 відсотка до планових показників. Зокрема, власні надходження становили 18,1 мільйона гривень – 108,15 % до прогнозних показників надходжень до місцевого бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію