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На Волині громада торік отримала більше доходу, ніж очікувала

На Волині громада торік отримала більше доходу, ніж очікувала
Голова Голобської ОТГ Сергій Гарбарук прозвітував перед жителями громади про результати роботи у 2018 році.

У Голобах звіт відбувся 1 березня. Про це пише Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.

Зазначається, що основні питання, які турбували жителів сіл громади під час зустрічі, це впровадження медичної реформи, подальша діяльність шкіл І ступенів, графік роботи маршрутних автобусів та інші.

До речі, звітуючи Сергій Володимирович відзначив, що у 2018-му громада отримала у бюджет більше доходу, ніж очікувала. Він склав 55,56 мільйона гривень, що становить 102,6 відсотка до планових показників. Зокрема, власні надходження становили 18,1 мільйона гривень – 108,15 % до прогнозних показників надходжень до місцевого бюджету.

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Теги: Голобська громада, бюджет, дохід, децентралізація
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