В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом
Сьогодні, 03:10
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила у Facebook, що урядом було затверджено Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, завдяки якому в Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом.
Ці зміни мають запровадити до кінця 2020 року, - пишуть Факти ICTV.
Також новим планом передбачено обмеження застосування антибіотиків в сільському господарстві.
Медики отримають інструкції, аби запобігти недоцільному використанню антибіотиків при захворюваннях. Крім того, в Україні розпочнуть моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД.
За словами Супрун, обмеження на використання антибіотиків в Україні необхідне, оскільки громадяни приймають їх без нагальної потреби. А це, в свою чергу, призводить до того, що віруси адаптуються до препаратів.
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Ці зміни мають запровадити до кінця 2020 року, - пишуть Факти ICTV.
Також новим планом передбачено обмеження застосування антибіотиків в сільському господарстві.
Медики отримають інструкції, аби запобігти недоцільному використанню антибіотиків при захворюваннях. Крім того, в Україні розпочнуть моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД.
За словами Супрун, обмеження на використання антибіотиків в Україні необхідне, оскільки громадяни приймають їх без нагальної потреби. А це, в свою чергу, призводить до того, що віруси адаптуються до препаратів.
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