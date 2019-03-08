В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом

Уляна Супрун повідомила у Facebook, що урядом було затверджено Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, завдяки якому в Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом.



Ці зміни мають запровадити до кінця 2020 року, - пишуть



Також новим планом передбачено обмеження застосування антибіотиків в сільському господарстві.



Медики отримають інструкції, аби запобігти недоцільному використанню антибіотиків при захворюваннях. Крім того, в Україні розпочнуть моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД.



За словами Супрун, обмеження на використання антибіотиків в Україні необхідне, оскільки громадяни приймають їх без нагальної потреби. А це, в свою чергу, призводить до того, що віруси адаптуються до препаратів.

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