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В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом

В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила у Facebook, що урядом було затверджено Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, завдяки якому в Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом.

Ці зміни мають запровадити до кінця 2020 року, - пишуть Факти ICTV.

Також новим планом передбачено обмеження застосування антибіотиків в сільському господарстві.

Медики отримають інструкції, аби запобігти недоцільному використанню антибіотиків при захворюваннях. Крім того, в Україні розпочнуть моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД.

За словами Супрун, обмеження на використання антибіотиків в Україні необхідне, оскільки громадяни приймають їх без нагальної потреби. А це, в свою чергу, призводить до того, що віруси адаптуються до препаратів.

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Теги: антибіотики, вірус, рецепт, Уляна Супрун
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