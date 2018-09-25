З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
Сьогодні, 07:54
Учора, 8 березня, після 19-ої години у селі Струмівка під колесами автомобіля Volkswagen Passat загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Жінку, яка переходила з ним дорогу, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
На відео у сюжеті Суспільного Волині показали моторошні кадри з міця трагедії та розповіли деталі.
Заступник начальника відділу розслідування ДТП ГУНП у Волинській області Анатолій Білан на місці події розповів, що на місці аварії знайшли жіночу сумку. Вочевидь, вона належить потерпілій, яка переходила дорогу разом з Юрієм Яцюком. У сумці - паспорт на ім'я Стрільчук Галини Василівни.
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Дружина загиблого Ольга, яка приїхала на місце аварії, розповіла, що її чоловік повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського . Утім, говорила з ним лише вранці. Тоді він сказав, що після похорону має намір ще зайти на кладовище на могилу батька.
Щодо жінки, яка постраждала в аварії, то лікарі повідомляють, що її стан вкрай важкий. Утім, вони при свідомості. Наразі медики намагаються стабілізувати її стан.
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На відео у сюжеті Суспільного Волині показали моторошні кадри з міця трагедії та розповіли деталі.
Заступник начальника відділу розслідування ДТП ГУНП у Волинській області Анатолій Білан на місці події розповів, що на місці аварії знайшли жіночу сумку. Вочевидь, вона належить потерпілій, яка переходила дорогу разом з Юрієм Яцюком. У сумці - паспорт на ім'я Стрільчук Галини Василівни.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
Дружина загиблого Ольга, яка приїхала на місце аварії, розповіла, що її чоловік повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського . Утім, говорила з ним лише вранці. Тоді він сказав, що після похорону має намір ще зайти на кладовище на могилу батька.
Щодо жінки, яка постраждала в аварії, то лікарі повідомляють, що її стан вкрай важкий. Утім, вони при свідомості. Наразі медики намагаються стабілізувати її стан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Фуу, с*ка бл*дськи журнялюги, так і хочуть аби лбдина щось не те сказала і роздути скандала, дибили ви що не розумієте що без експертизи людина тільки догадується, гидко дивитись
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