вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк

З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
Учора, 8 березня, після 19-ої години у селі Струмівка під колесами автомобіля Volkswagen Passat загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Жінку, яка переходила з ним дорогу, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.

На відео у сюжеті Суспільного Волині показали моторошні кадри з міця трагедії та розповіли деталі.

Заступник начальника відділу розслідування ДТП ГУНП у Волинській області Анатолій Білан на місці події розповів, що на місці аварії знайшли жіночу сумку. Вочевидь, вона належить потерпілій, яка переходила дорогу разом з Юрієм Яцюком. У сумці - паспорт на ім'я Стрільчук Галини Василівни.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком

Дружина загиблого Ольга, яка приїхала на місце аварії, розповіла, що її чоловік повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського . Утім, говорила з ним лише вранці. Тоді він сказав, що після похорону має намір ще зайти на кладовище на могилу батька.

Щодо жінки, яка постраждала в аварії, то лікарі повідомляють, що її стан вкрай важкий. Утім, вони при свідомості. Наразі медики намагаються стабілізувати її стан.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Юрій Яцюк, Луцьк, струмівка, журналіст, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Фуу, с*ка бл*дськи журнялюги, так і хочуть аби лбдина щось не те сказала і роздути скандала, дибили ви що не розумієте що без експертизи людина тільки догадується, гидко дивитись
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
Сьогодні, 07:54
У Луцьку змагались юні автомоделісти зі всього регіону. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Тріщини, пліснява і дірки в підлозі: люди з вадами зору живуть у нелюдських умовах. ВІДЕО
Сьогодні, 05:45
Волинська художниця презентувала виставку розписаного печива. ФОТО
Сьогодні, 04:12
Схожі новини
В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
08 березень, 20:59
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
11 лютий, 10:22
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
25 вересень, 2018, 10:49
У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку
23 серпень, 2018, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
 0
З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
Сьогодні, 07:54
 0
У Луцьку змагались юні автомоделісти зі всього регіону. ФОТО
Сьогодні, 07:33
 0
Тріщини, пліснява і дірки в підлозі: люди з вадами зору живуть у нелюдських умовах. ВІДЕО
Сьогодні, 05:45
 0
Волинська художниця презентувала виставку розписаного печива. ФОТО
Сьогодні, 04:12
 0
Медіа
відео
1/8