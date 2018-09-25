З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк

загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Жінку, яка переходила з ним дорогу, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.



На відео у сюжеті



Заступник начальника відділу розслідування ДТП ГУНП у Волинській області Анатолій Білан на місці події розповів, що на місці аварії знайшли жіночу сумку. Вочевидь, вона належить потерпілій, яка переходила дорогу разом з Юрієм Яцюком. У сумці - паспорт на ім'я Стрільчук Галини Василівни.



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Дружина загиблого Ольга, яка приїхала на місце аварії, розповіла, що її чоловік повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського . Утім, говорила з ним лише вранці. Тоді він сказав, що після похорону має намір ще зайти на кладовище на могилу батька.



Щодо жінки, яка постраждала в аварії, то лікарі повідомляють, що її стан вкрай важкий. Утім, вони при свідомості. Наразі медики намагаються стабілізувати її стан.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 8 березня, після 19-ої години у селі Струмівка під колесами автомобіля Volkswagen Passat. Жінку, яка переходила з ним дорогу, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.На відео у сюжеті Суспільного Волині показали моторошні кадри з міця трагедії та розповіли деталі.Заступник начальника відділу розслідування ДТП ГУНП у Волинській областіна місці події розповів, що на місці аварії знайшли жіночу сумку. Вочевидь, вона належить потерпілій, яка переходила дорогу разом з Юрієм Яцюком. У сумці - паспорт на ім'яДружина загиблого, яка приїхала на місце аварії, розповіла, що її чоловік повертався з похорону журналіста. Утім, говорила з ним лише вранці. Тоді він сказав, що після похорону має намір ще зайти на кладовище на могилу батька.Щодо жінки, яка постраждала в аварії, то лікарі повідомляють, що її стан вкрай важкий. Утім, вони при свідомості. Наразі медики намагаються стабілізувати її стан.

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