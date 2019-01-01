Кока, джунглі та пінгвіни: у Луцьку мандрівниця розкаже про Латинську Америку
Сьогодні, 10:26
Молодіжний центр YouthСфера та мандрівники з команди Friendlytravel.world запрошують усіх охочих на travel-зустріч, присвяченій Латинській Америці - "Кока, джунглі та пінгвіни, або дорогою до «країни інків».
Під час зустрічі учасниця Friendlytravel.world Анастасія Кривеха розповість про свої враження з 30-тиденної мандрівки Південною Америкою.
Також ви почуєте цікаві історії про Аргентину, Болівію, Перу та Чилі і дізнаєтеся, як планувати мандрівку, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.
«Я підготувала актуальну інформацію про візу, ціни на житло, переліт та транспорт у Латинській Америці. А також лайфхаки, які допоможуть зберегти ваші кошти під час бронювання. І звісно разом обговоримо назву нашого заходу: «Кока, джунглі та пінгвіни, або дорогою до «країни інків», тут усе не просто так”, - стверджує Кривеха.
Зустріч відбудеться у середу, 13 березня, о 18:30 в Молодіжному центрі YouthСфера, що на вул. Винниченка 67, 6 поверх.
Вхід вільний.
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Під час зустрічі учасниця Friendlytravel.world Анастасія Кривеха розповість про свої враження з 30-тиденної мандрівки Південною Америкою.
Також ви почуєте цікаві історії про Аргентину, Болівію, Перу та Чилі і дізнаєтеся, як планувати мандрівку, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.
«Я підготувала актуальну інформацію про візу, ціни на житло, переліт та транспорт у Латинській Америці. А також лайфхаки, які допоможуть зберегти ваші кошти під час бронювання. І звісно разом обговоримо назву нашого заходу: «Кока, джунглі та пінгвіни, або дорогою до «країни інків», тут усе не просто так”, - стверджує Кривеха.
Зустріч відбудеться у середу, 13 березня, о 18:30 в Молодіжному центрі YouthСфера, що на вул. Винниченка 67, 6 поверх.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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