Кока, джунглі та пінгвіни: у Луцьку мандрівниця розкаже про Латинську Америку

Молодіжний центр YouthСфера та мандрівники з команди Friendlytravel.world запрошують усіх охочих на travel-зустріч, присвяченій Латинській Америці - "Кока, джунглі та пінгвіни, або дорогою до «країни інків».Під час зустрічі учасниця Friendlytravel.worldрозповість про свої враження з 30-тиденної мандрівки Південною Америкою.Також ви почуєте цікаві історії про Аргентину, Болівію, Перу та Чилі і дізнаєтеся, як планувати мандрівку, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.«Я підготувала актуальну інформацію про візу, ціни на житло, переліт та транспорт у Латинській Америці. А також лайфхаки, які допоможуть зберегти ваші кошти під час бронювання. І звісно разом обговоримо назву нашого заходу: «Кока, джунглі та пінгвіни, або дорогою до «країни інків», тут усе не просто так”, - стверджує Кривеха.Зустріч відбудеться у середу, 13 березня, о 18:30 в Молодіжному центрі YouthСфера, що на вул. Винниченка 67, 6 поверх.Вхід вільний.