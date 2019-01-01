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Українець хотів вивезти з Польщі крадений елітний спорткар Lamborghini

Українець хотів вивезти з Польщі крадений елітний спорткар Lamborghini
Українець намагався перетнути польсько-український кордон викраденим у Швейцарії авто преміум-марки Lamborghini Urus.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку.

"Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

"Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.

Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.

Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.

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Теги: крадіжка, кордон, Польща
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