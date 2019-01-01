Українець хотів вивезти з Польщі крадений елітний спорткар Lamborghini
Сьогодні, 11:23
Українець намагався перетнути польсько-український кордон викраденим у Швейцарії авто преміум-марки Lamborghini Urus.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку.
"Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.
"Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.
Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.
Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку.
"Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.
"Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.
Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.
Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українець хотів вивезти з Польщі крадений елітний спорткар Lamborghini
Сьогодні, 11:23
Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО
Сьогодні, 10:58
«Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 09:56