Українець хотів вивезти з Польщі крадений елітний спорткар Lamborghini





Про це повідомляє



Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку.



"Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.



"Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.



Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.



Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українець намагався перетнути польсько-український кордон викраденим у Швейцарії авто преміум-марки Lamborghini Urus.Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.Польські прикордонники у Дорогуську в Люблінському воєводстві запобігли вивезенню з Польщі в Україну автомобіля італійської спортивної преміум-марки Lamborghini Urus приблизною вартістю 1,4 млн злотих (325 тис. євро). Під час прикордонного контролю виявилося, що авто є у розшуку."Авто розшукувала швейцарська фірма, яка є його власником. Українець користувався цією автівкою і не мав дозволу на виїзд нею з Європейського Союзу", - сказав речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький."Це найдорожчий транспортний засіб, який вдалося повернути співробітниками Прикордонної служби", - додав Сєніцький.Автівку було вилучено, а водія транспортного засобу допитали як свідка.Авто Lamborghini Urus є одним із найдорожчих автомобілів типу SUV coupe у світі. Потужність двигуна складає 650 кінських сил, що дозволяє розганятися цьому спорткару від 0 до 100 км/год за 3,6 с. Його максимальна швидкість – понад 305 км/год.

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