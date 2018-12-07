Де у Луцьку не буде світла 11 березня
Сьогодні, 18:00
Повідомили про відключення електропостачання у Луцьку на понеділок, 11 березня.
Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 11 березня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
09:30-12:30 - вул. Лідавська, вул. К. Карого (частково);
13:30-17:00 - вул. Гаврилюка, вул. Хакімова, вул. Кривий Вал, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Л. Українки, 24-46, 33-37.
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Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 11 березня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
09:30-12:30 - вул. Лідавська, вул. К. Карого (частково);
13:30-17:00 - вул. Гаврилюка, вул. Хакімова, вул. Кривий Вал, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Л. Українки, 24-46, 33-37.
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