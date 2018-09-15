На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО
Сьогодні, 11:52
8-го березня у Володимирі-Волинському відбувся конкурс краси «Княжна Володимира-2019».
Організатори заходу: міське управління освіти молоді і спорту, засновниці «Creative Studio», володарки титулів «Княжна Володимира» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, - пише Буг.
За перемогу у конкурсі змагалися 10 чарівних красунь. Глядачам вони підготували представлення, станцювали пристрасне танго від хореографа Анни Кондисюк та продекламували слова з виступів відомих жінок. Навчала ораторському мистецтву конкурсанток Тетяна Дьоміна. Також на глядачів чекало кілька виходів-дефіле: у вечірніх сукнях та у купальниках від майстрині Юлії Слюсарук.
Усі конкурсантки були добре підготованими і за кілька місяців напружених репетицій встигли подружитися.
Суддям обирати кращу з кращих було важко. Проте їхня спільна думка зійшлася з думкою глядацького залу: корона Княжни і найбільше глядацьких симпатій цьогоріч дісталися Ірині Гонтарук. Переможницею інтернет-голосування стала Крістіна Самчук.
Усім дівчатам-конкурсанткам дісталися різні номінації і подарунки від спонсорів та суддів.
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Організатори заходу: міське управління освіти молоді і спорту, засновниці «Creative Studio», володарки титулів «Княжна Володимира» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, - пише Буг.
За перемогу у конкурсі змагалися 10 чарівних красунь. Глядачам вони підготували представлення, станцювали пристрасне танго від хореографа Анни Кондисюк та продекламували слова з виступів відомих жінок. Навчала ораторському мистецтву конкурсанток Тетяна Дьоміна. Також на глядачів чекало кілька виходів-дефіле: у вечірніх сукнях та у купальниках від майстрині Юлії Слюсарук.
Усі конкурсантки були добре підготованими і за кілька місяців напружених репетицій встигли подружитися.
Суддям обирати кращу з кращих було важко. Проте їхня спільна думка зійшлася з думкою глядацького залу: корона Княжни і найбільше глядацьких симпатій цьогоріч дісталися Ірині Гонтарук. Переможницею інтернет-голосування стала Крістіна Самчук.
Усім дівчатам-конкурсанткам дісталися різні номінації і подарунки від спонсорів та суддів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В Україні немає крістіни. Є Христина.
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