На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО





Організатори заходу: міське управління освіти молоді і спорту, засновниці «Creative Studio», володарки титулів «Княжна Володимира» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, - пише



За перемогу у конкурсі змагалися 10 чарівних красунь. Глядачам вони підготували представлення, станцювали пристрасне танго від хореографа Анни Кондисюк та продекламували слова з виступів відомих жінок. Навчала ораторському мистецтву конкурсанток Тетяна Дьоміна. Також на глядачів чекало кілька виходів-дефіле: у вечірніх сукнях та у купальниках від майстрині Юлії Слюсарук.



Усі конкурсантки були добре підготованими і за кілька місяців напружених репетицій встигли подружитися.



Суддям обирати кращу з кращих було важко. Проте їхня спільна думка зійшлася з думкою глядацького залу: корона Княжни і найбільше глядацьких симпатій цьогоріч дісталися Ірині Гонтарук. Переможницею інтернет-голосування стала Крістіна Самчук.



Усім дівчатам-конкурсанткам дісталися різні номінації і подарунки від спонсорів та суддів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го березня у Володимирі-Волинському відбувся конкурс краси «Княжна Володимира-2019».Організатори заходу: міське управління освіти молоді і спорту, засновниці «Creative Studio», володарки титулів «Княжна Володимира» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, - пише Буг За перемогу у конкурсі змагалися 10 чарівних красунь. Глядачам вони підготували представлення, станцювали пристрасне танго від хореографата продекламували слова з виступів відомих жінок. Навчала ораторському мистецтву конкурсанток. Також на глядачів чекало кілька виходів-дефіле: у вечірніх сукнях та у купальниках від майстриніУсі конкурсантки були добре підготованими і за кілька місяців напружених репетицій встигли подружитися.Суддям обирати кращу з кращих було важко. Проте їхня спільна думка зійшлася з думкою глядацького залу: корона Княжни і найбільше глядацьких симпатій цьогоріч дісталися. Переможницею інтернет-голосування сталаУсім дівчатам-конкурсанткам дісталися різні номінації і подарунки від спонсорів та суддів.

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