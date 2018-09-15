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На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО

На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО
8-го березня у Володимирі-Волинському відбувся конкурс краси «Княжна Володимира-2019».

Організатори заходу: міське управління освіти молоді і спорту, засновниці «Creative Studio», володарки титулів «Княжна Володимира» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, - пише Буг.

За перемогу у конкурсі змагалися 10 чарівних красунь. Глядачам вони підготували представлення, станцювали пристрасне танго від хореографа Анни Кондисюк та продекламували слова з виступів відомих жінок. Навчала ораторському мистецтву конкурсанток Тетяна Дьоміна. Також на глядачів чекало кілька виходів-дефіле: у вечірніх сукнях та у купальниках від майстрині Юлії Слюсарук.

Усі конкурсантки були добре підготованими і за кілька місяців напружених репетицій встигли подружитися.

Суддям обирати кращу з кращих було важко. Проте їхня спільна думка зійшлася з думкою глядацького залу: корона Княжни і найбільше глядацьких симпатій цьогоріч дісталися Ірині Гонтарук. Переможницею інтернет-голосування стала Крістіна Самчук.

Усім дівчатам-конкурсанткам дісталися різні номінації і подарунки від спонсорів та суддів.

На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО
На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО
На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО
На Волині обрали «Княжну Володимира-2019». ФОТО

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Теги: краса, конкурс, Володимир-Волинський
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Коментарі 1
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