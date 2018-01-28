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Весна у лісі на Волині. ФОТО

Весна у лісі на Волині. ФОТО
Волинський фотограф поділився світлинами весняного лісу.

Світлини Юрій Бойко опублікував на сторінці у Facebook, - передає ВолиньUA.

"Ліс прокидається від зимового сну", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, показали перший день весни у «волинській Швейцарії».

Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Весна у лісі на Волині. ФОТО

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Теги: фото, ліс, Волинь
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