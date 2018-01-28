Весна у лісі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:22
Волинський фотограф поділився світлинами весняного лісу.
Світлини Юрій Бойко опублікував на сторінці у Facebook, - передає ВолиньUA.
"Ліс прокидається від зимового сну", - йдеться у дописі.
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Нагадаємо, показали перший день весни у «волинській Швейцарії».
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Світлини Юрій Бойко опублікував на сторінці у Facebook, - передає ВолиньUA.
"Ліс прокидається від зимового сну", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Нагадаємо, показали перший день весни у «волинській Швейцарії».
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