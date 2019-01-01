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З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік

З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік
У Луцьку патрульні запобігли самогубству.

8 березня, близько 21 години, екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав виклик, що по вулиці Наливайка, у Луцьку, чоловік кличе про допомогу, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Обстежуючи територію, інспектори виявили на даху приватного будинку роздягненого чоловіка, який сказав, що не спуститься, поки не покличуть матір.

Поліцейські тривалий час спілкувались з чоловіком, аби той не стрибнув з даху та тим часом знайшли його батьків. У їх присутності хлопець спустився на землю.

Оскільки 25-річний громадянин мав схильність до самогубства, його на огляд доставили у психлікарню.

З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік

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Теги: самогубство, поліція
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