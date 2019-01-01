Повідомили, де і коли можна буде попрощатись із Юрієм Яцюком
Сьогодні, 11:47
Прощання із відомим спортивним журналістом Юрієм Яцюком розпочнеться із суботи, 9 березня.
Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".
Попрощатися з журналістом можна буде 9 березня з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. У неділю, 10 березня, о 10:30 розпочнеться чин похорону.
Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf» збив двох пішоходів. За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. 40-річна жінка та 57-річний чоловік – Юрій Яцюк – переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом з'явилося відео з місця аварії.
За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.
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Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".
Попрощатися з журналістом можна буде 9 березня з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. У неділю, 10 березня, о 10:30 розпочнеться чин похорону.
Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf» збив двох пішоходів. За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. 40-річна жінка та 57-річний чоловік – Юрій Яцюк – переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом з'явилося відео з місця аварії.
За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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