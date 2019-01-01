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Повідомили, де і коли можна буде попрощатись із Юрієм Яцюком

Повідомили, де і коли можна буде попрощатись із Юрієм Яцюком
Прощання із відомим спортивним журналістом Юрієм Яцюком розпочнеться із суботи, 9 березня.

Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".

Попрощатися з журналістом можна буде 9 березня з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. У неділю, 10 березня, о 10:30 розпочнеться чин похорону.

Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf» збив двох пішоходів. За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. 40-річна жінка та 57-річний чоловік – Юрій Яцюк – переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом з'явилося відео з місця аварії.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.

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Теги: Юрій Яцюк, журналіст, аварія, прощання
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