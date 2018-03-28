Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:34
На Волині сім'я лебедів перезимувала та повернулася на рідний став.
Про це написала волинянка Валентина Харковлюк у соцмережі Facebook, - пише ВолиньUA.
"Лебедина сімейка з малятами в жовтні 2018 і в березні 2019.... Вже усі дорослі красені - лебеді. Перезимували всі та повернулися на рідні стави. Шануймо ж цю славну сімейку", - йдеться у дописі.
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Про це написала волинянка Валентина Харковлюк у соцмережі Facebook, - пише ВолиньUA.
"Лебедина сімейка з малятами в жовтні 2018 і в березні 2019.... Вже усі дорослі красені - лебеді. Перезимували всі та повернулися на рідні стави. Шануймо ж цю славну сімейку", - йдеться у дописі.
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