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Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО

Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
На Волині сім'я лебедів перезимувала та повернулася на рідний став.

Про це написала волинянка Валентина Харковлюк у соцмережі Facebook, - пише ВолиньUA.

"Лебедина сімейка з малятами в жовтні 2018 і в березні 2019.... Вже усі дорослі красені - лебеді. Перезимували всі та повернулися на рідні стави. Шануймо ж цю славну сімейку", - йдеться у дописі.



Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО

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Теги: птахи, весна
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