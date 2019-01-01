Чому сьогодні не можна лаятися і пломбувати зуби: прикмети і забобони





Кажуть, що цього дня птахи обертаються головами і збираються летіти до нас, - пише



Іменини сьогодні святкують: Іван.



Народні прикмети на 9 березня

– В лісі 9 березня дятел стукає – весна прийде пізно.



– Птахи повернулися з теплих країв вчасно – чекайте доброго врожаю.



– Щебечуть синиці 9 березня – незабаром встановиться тепла погода.



– Теплий день – квітень теж буде теплим.



– Сніг на дахах лежить – Пасха буде сніжною.



Що можна робити 9 березня

1. Якщо у цей день у вас болить голова – помоліться Іоанну.



Що не можна робити 9 березня

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.



2. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.



3. Не можна нічого різати чи стригти. Цього дня рекомендується взагалі не брати ніж у руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 березня 2019 року вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя тіло було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській.Кажуть, що цього дня птахи обертаються головами і збираються летіти до нас, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Іван.– В лісі 9 березня дятел стукає – весна прийде пізно.– Птахи повернулися з теплих країв вчасно – чекайте доброго врожаю.– Щебечуть синиці 9 березня – незабаром встановиться тепла погода.– Теплий день – квітень теж буде теплим.– Сніг на дахах лежить – Пасха буде сніжною.1. Якщо у цей день у вас болить голова – помоліться Іоанну.1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.2. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.3. Не можна нічого різати чи стригти. Цього дня рекомендується взагалі не брати ніж у руки.

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