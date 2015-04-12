Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 14:20
Великдень у 2019 році православні християни в Україні святкують 28 квітня.
Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці відпочиватимуть три дні, - пише 24 канал.
Вихідні у квітні 2019 на Великдень
Календар свят 2019 передбачає 13 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.
Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2019 році Великдень припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня.
Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2019 року не передбачено.
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Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці відпочиватимуть три дні, - пише 24 канал.
Вихідні у квітні 2019 на Великдень
Календар свят 2019 передбачає 13 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.
Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2019 році Великдень припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня.
Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2019 року не передбачено.
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