вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці
Великдень у 2019 році православні християни в Україні святкують 28 квітня.

Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці відпочиватимуть три дні, - пише 24 канал.

Вихідні у квітні 2019 на Великдень

Календар свят 2019 передбачає 13 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.

Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2019 році Великдень припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня.

Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2019 року не передбачено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вихідні, Великден, Пасха, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 14:20
У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
Сьогодні, 13:50
Чому сьогодні не можна лаятися і пломбувати зуби: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:22
На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 13:06
У США помер культовий актор 80-х
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Великодня ніч у центрі Луцька. ФОТО Великодня ніч у центрі Луцька. ФОТО
12 квітень, 2015, 10:15
Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень
15 лютий, 12:45
У центрі Луцька - великодні забави. ФОТО У центрі Луцька - великодні забави. ФОТО
09 квітень, 2018, 15:23
Тепле свято: повідомили, якою буде погода на другий день Великодня Тепле свято: повідомили, якою буде погода на другий день Великодня
08 квітень, 2018, 19:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 14:20
 0
У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
Сьогодні, 13:50
 0
Чому сьогодні не можна лаятися і пломбувати зуби: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:22
 0
На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 13:06
 0
У США помер культовий актор 80-х
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8