Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці





Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці відпочиватимуть три дні, - пише



Вихідні у квітні 2019 на Великдень



Календар свят 2019 передбачає 13 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.



Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2019 році Великдень припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня.



Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2019 року не передбачено.

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