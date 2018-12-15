Лікар Валіхновський розказав, чи можливо прокинутися під час наркозу
Сьогодні, 15:14
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський розвіяв кілька найпопулярніших міфів про наркоз.
Про це він говорив в ефірі Сніданку з 1+1, - пише Перший.
Існує безліч страхів навколо теми «наркоз».
Найпопулярніші серед них:
- прокинутися під час наркозу. (Ймовірність 0,01% і для цього анестезіолог повинен дуже "постаратися");
- один наркоз - мінус 5 років життя (Зараз можемо спостерігати безліч дітей, які перенесли 10-15 анестезій і почувають себе у літньому віці чудово);
- людина загальмована і квола ( 85% хірургічних втручань у ЄвроСоюзі виконуються у відділення хірургії одного дня, тобто зранку вам провели операцію, а вже ввечері ви за кермом власного автомобіля прямуєте додому);
- не можна їсти та пити (Основний пункт, який НЕ є міфом адже якщо пацієнт поїсть або вип'є води, в результаті цього може виникнути аспірація, яка є небезпечною).
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Про це він говорив в ефірі Сніданку з 1+1, - пише Перший.
Існує безліч страхів навколо теми «наркоз».
Найпопулярніші серед них:
- прокинутися під час наркозу. (Ймовірність 0,01% і для цього анестезіолог повинен дуже "постаратися");
- один наркоз - мінус 5 років життя (Зараз можемо спостерігати безліч дітей, які перенесли 10-15 анестезій і почувають себе у літньому віці чудово);
- людина загальмована і квола ( 85% хірургічних втручань у ЄвроСоюзі виконуються у відділення хірургії одного дня, тобто зранку вам провели операцію, а вже ввечері ви за кермом власного автомобіля прямуєте додому);
- не можна їсти та пити (Основний пункт, який НЕ є міфом адже якщо пацієнт поїсть або вип'є води, в результаті цього може виникнути аспірація, яка є небезпечною).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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