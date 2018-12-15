Лікар Валіхновський розказав, чи можливо прокинутися під час наркозу

Ростислав Валіхновський розвіяв кілька найпопулярніших міфів про наркоз.



Про це він говорив в ефірі Сніданку з 1+1, - пише



Існує безліч страхів навколо теми «наркоз».



Найпопулярніші серед них:



- прокинутися під час наркозу. (Ймовірність 0,01% і для цього анестезіолог повинен дуже "постаратися");



- один наркоз - мінус 5 років життя (Зараз можемо спостерігати безліч дітей, які перенесли 10-15 анестезій і почувають себе у літньому віці чудово);



- людина загальмована і квола ( 85% хірургічних втручань у ЄвроСоюзі виконуються у відділення хірургії одного дня, тобто зранку вам провели операцію, а вже ввечері ви за кермом власного автомобіля прямуєте додому);



- не можна їсти та пити (Основний пункт, який НЕ є міфом адже якщо пацієнт поїсть або вип'є води, в результаті цього може виникнути аспірація, яка є небезпечною).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий хірург з Волинірозвіяв кілька найпопулярніших міфів про наркоз.Про це він говорив в ефірі Сніданку з 1+1, - пише Перший Існує безліч страхів навколо теми «наркоз».Найпопулярніші серед них:- прокинутися під час наркозу. (Ймовірність 0,01% і для цього анестезіолог повинен дуже "постаратися");- один наркоз - мінус 5 років життя (Зараз можемо спостерігати безліч дітей, які перенесли 10-15 анестезій і почувають себе у літньому віці чудово);- людина загальмована і квола ( 85% хірургічних втручань у ЄвроСоюзі виконуються у відділення хірургії одного дня, тобто зранку вам провели операцію, а вже ввечері ви за кермом власного автомобіля прямуєте додому);- не можна їсти та пити (Основний пункт, який НЕ є міфом адже якщо пацієнт поїсть або вип'є води, в результаті цього може виникнути аспірація, яка є небезпечною).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію