Артисток волинського народного хору відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Концерт Волинського державного академічного українського народного хору «Сміються, плачуть солов’ї» відвідав голова ОДА Олександр Савченко.
Концерт відбувся у обласному драмтеатрі ім.Т.Г.Шевченка, - повідомили на офіційній сторінці очільника області у Facebook.
Майже дві години незрівнянного співу та запальних танців минули на одному диханні.
- Як їх не любити, - запитав у присутніх Олександр Савченко та продовжив, – Ще хвилин п’ять і весь зал був би на сцені. І всі б підтанцьовували і підспівували з вами. Настільки ви вмієте професійно та талановито запалити публіку. Разом із цим, вмієте донести усі ті пісні, які створила історія України. Вони всі народжені у великій любові, а ваш талант відзначений Богом. Ваші пісні красять Волинь, ваш хор та усю Україну.
Окрім цього, вручив нагороди та квіти.
Зокрема, артистам Волинського державного академічного українського хору за багаторічну плідну творчу працю, високовиконавську майстерність, вагомий внесок у розвиток і популяризацію національної культури, музичного мистецтва, та з нагоди Міжнародного жіночого дня оголошено Подяку голови ОДА: Олександрі Грицак, Даніані Ілюшик, Вірі Конюшко, Тамарі Крищук, Надії Марчук, Тетяні Сачук, Ірині Стаднік, Людмилі Нагорній.
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Концерт відбувся у обласному драмтеатрі ім.Т.Г.Шевченка, - повідомили на офіційній сторінці очільника області у Facebook.
Майже дві години незрівнянного співу та запальних танців минули на одному диханні.
- Як їх не любити, - запитав у присутніх Олександр Савченко та продовжив, – Ще хвилин п’ять і весь зал був би на сцені. І всі б підтанцьовували і підспівували з вами. Настільки ви вмієте професійно та талановито запалити публіку. Разом із цим, вмієте донести усі ті пісні, які створила історія України. Вони всі народжені у великій любові, а ваш талант відзначений Богом. Ваші пісні красять Волинь, ваш хор та усю Україну.
Окрім цього, вручив нагороди та квіти.
Зокрема, артистам Волинського державного академічного українського хору за багаторічну плідну творчу працю, високовиконавську майстерність, вагомий внесок у розвиток і популяризацію національної культури, музичного мистецтва, та з нагоди Міжнародного жіночого дня оголошено Подяку голови ОДА: Олександрі Грицак, Даніані Ілюшик, Вірі Конюшко, Тамарі Крищук, Надії Марчук, Тетяні Сачук, Ірині Стаднік, Людмилі Нагорній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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