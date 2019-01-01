Колишнього учасника АТО зґвалтували в колонії
Сьогодні, 15:44
У Бердянській колонії на Запоріжжі співкамерники згвалтували учасника АТО. Про це повідомили батьки постраждалого.
За їхніми словами, його психічний стан зараз жахливий. Чоловік після цього хотів вкоротити собі віку. "Злочин був спланований людиною з адміністрації колонії", - заявив Віктор Колбанцев, очільник організації "Майдан - Громадський контроль", передає aspi.com.ua, - пише gazeta.ua.
Перед тим, як потрапити до вязниці, чоловік отримав орден "За мужність". Також Колбанцев додав, що якби не лікарі, то його не було б у живих.
"Я не розумію: у якій країні ми живемо, якщо своїх героїв у тюрмах ґвалтуємо" - заявив Колбанцев.
Зараз випадок знаходиться на розгляді у Верховної Ради.
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За їхніми словами, його психічний стан зараз жахливий. Чоловік після цього хотів вкоротити собі віку. "Злочин був спланований людиною з адміністрації колонії", - заявив Віктор Колбанцев, очільник організації "Майдан - Громадський контроль", передає aspi.com.ua, - пише gazeta.ua.
Перед тим, як потрапити до вязниці, чоловік отримав орден "За мужність". Також Колбанцев додав, що якби не лікарі, то його не було б у живих.
"Я не розумію: у якій країні ми живемо, якщо своїх героїв у тюрмах ґвалтуємо" - заявив Колбанцев.
Зараз випадок знаходиться на розгляді у Верховної Ради.
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