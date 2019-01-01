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Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО

Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з настільного тенісу серед працівників міської ради.

Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

9 березня в спортивному залі пластмасового заводу (вул. Рівненська, 76а) за організації Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбувся турнір з настільного тенісу серед працівників Луцької міської ради "Спортивна серія 2018-2019".

"Змагання проводилися з метою популяризації здорового способу життя, залучення працівників ЛМР до занять фізичною культурою та спортом. На змаганнях були присутні почесні госості, які також брали участь в турнірі: директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик, заступник міського голови Костянтин Петрочук", - йдеться у повідомленні.

"За результатами змагань 7 місце посів Taras Osadovsky, 6 місце зайняв Олесь Онопченко, 5 місце здобув Костя Петрочук, 4 місце виборов Vadim Karpik, 3 місце розділили Жигалюк Олександр та Костянтин Губиш (Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради), 2 місце посів Сергій Секунда (Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради) та 1 місце здобув Геннадій Боровський (Borovsky Gennadiy) (Директор КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради)", - зазначили в департаменті.

Після змагань переможців та призерів нагородили кубками, дипломами та подарунками від департаменту сім'ї, молоді та спорту ЛМР та партнерів заходу.

Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО

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Теги: спорт, ЛМР
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Коментарі 1
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