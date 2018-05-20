Квіти, усмішки і діти: як минуло 8 березня у Луцькому зоопарку. ФОТО

У мережі показали, як минуло святкування 8 березня у Луцькому зоопарку.Світлини від фотографаоприлюднили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook."З весною вас, любі друзі! Хай пробудження природи подарує у кожне серце щирі й ніжні почуття. Хай буде тепло, сонячно та заквітчано на душі. Хай все зле скресне, як лід, і зникне із нашого буття. І хай ця весна принесе щастя кожній людині та мир і процвітання державі. А для того, щоб гарно повести час разом із найріднішими, у вас є місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста - Луцький зоопарк. Тому не гайте ні хвилини і гайда до нас. Вас чекають наші підопічні, неймовірної краси ландшафтні рішення наших працівників і насолода від чудового відпочинку, у чому переконалися усі, хто побував у нас вчора і потрапили в об'єктив!" - йдеться у дописі.