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Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи

Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи
Волинянка Іринка Климець виборола бронзову медаль на Кубку Європи з метання молота.

Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

9 березня Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань, який відбувається 9−10 березня в Шаморині (Словаччина).

Ірина захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби.

"Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду. Бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.

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Теги: спорт, Волинь
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