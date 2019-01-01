Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи

Волинянкавиборола бронзову медаль на Кубку Європи з метання молота.Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.9 березня Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань, який відбувається 9−10 березня в Шаморині (Словаччина).Ірина захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби."Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду. Бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.