Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи
Сьогодні, 17:10
Волинянка Іринка Климець виборола бронзову медаль на Кубку Європи з метання молота.
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
9 березня Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань, який відбувається 9−10 березня в Шаморині (Словаччина).
Ірина захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби.
"Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду. Бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
9 березня Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань, який відбувається 9−10 березня в Шаморині (Словаччина).
Ірина захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби.
"Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду. Бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
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