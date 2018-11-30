Українська книжка – серед найкрасивіших у світі





Загалом журі розглянуло понад 600 заявок із 32 країн світу. Призерами конкурсу стали одразу 14 книг, "Я так бачу" нагородили бронзовою нагородою, - пише



Серед інших переможців - видання з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції.



Конкурс "Найкрасивіша книга року" проводитися з 1963 року. Церемонія нагородження переможців, як правило, відбувається в рамках Лейпцизького книжкового ярмарку - одного з найбільших книжкових ярмарків у світі.



Протягом року видання демонструватимуть в усьому світі - зокрема, на найбільшій книжковій виставці у Франкфурті.



Що це за книга?

"Я так бачу" - це пізнавальна книжка про зір у всіх його проявах, яку створили Романа Романишин і Андрій Лесів.



Видання у простій формі дає відповіді на такі питання як "Скільки кольорів ми здатні бачити?", "Яка будова наших очей?", "Як не заблукати в світі не бачачи його", "Які візуальні символи оточують нас щодня і що вони означають?" та багато інших.



Раніше "Я так бачу" ставала призером конкурсу "Найкраща книга України" (номінація "Світ дитинства") і престижної нагороди в галузі дитячої літератури Bologna Ragazzi Award.



Члени журі конкурсу "Найкрасивіша книга року" розповіли, що роздивлятися "Я так бачу" було для них "справжньою насолодою".



"Це не перша міжнародна перемога творчої майстерні "Аґрафка", але перша перемога України у найпрестижнішому конкурсі світового дизайну за всі роки", - каже координаторка фестивалю "Книжковий Арсенал" Оксана Хмельовська.



"Але також це й перемога українського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн", у якому ця книжка здобула минулого року гран-прі, адже це свідчить про те, що наше журі відчуває дизайн в унісон зі світом", - додає вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Книжка "Я так бачу" української творчої майстерні "Аґрафка" потрапила до списку призерів конкурсу "Найкрасивіша книга року", який проводить німецький фонд "Мистецтво книги" (Stiftung 'Buchkunst).Загалом журі розглянуло понад 600 заявок із 32 країн світу. Призерами конкурсу стали одразу 14 книг, "Я так бачу" нагородили бронзовою нагородою, - пише ВВС Серед інших переможців - видання з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції.Конкурс "Найкрасивіша книга року" проводитися з 1963 року. Церемонія нагородження переможців, як правило, відбувається в рамках Лейпцизького книжкового ярмарку - одного з найбільших книжкових ярмарків у світі.Протягом року видання демонструватимуть в усьому світі - зокрема, на найбільшій книжковій виставці у Франкфурті."Я так бачу" - це пізнавальна книжка про зір у всіх його проявах, яку створили Романа Романишин і Андрій Лесів.Видання у простій формі дає відповіді на такі питання як "Скільки кольорів ми здатні бачити?", "Яка будова наших очей?", "Як не заблукати в світі не бачачи його", "Які візуальні символи оточують нас щодня і що вони означають?" та багато інших.Раніше "Я так бачу" ставала призером конкурсу "Найкраща книга України" (номінація "Світ дитинства") і престижної нагороди в галузі дитячої літератури Bologna Ragazzi Award.Члени журі конкурсу "Найкрасивіша книга року" розповіли, що роздивлятися "Я так бачу" було для них "справжньою насолодою"."Це не перша міжнародна перемога творчої майстерні "Аґрафка", але перша перемога України у найпрестижнішому конкурсі світового дизайну за всі роки", - каже координаторка фестивалю "Книжковий Арсенал" Оксана Хмельовська."Але також це й перемога українського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн", у якому ця книжка здобула минулого року гран-прі, адже це свідчить про те, що наше журі відчуває дизайн в унісон зі світом", - додає вона.

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