Яке місце посідає Луцьк у ТОП-100 найпрозоріших міст України





Рейтинг формували на основі 91 показника у 13 сферах функціонування міста і важливою складовою є боротьба з корупцією, - йдеться на сайті



Переможцем рейтингу став Дорогобич з показником 85,2 бали зі 100. Друге місце зайняв Маріуполь – 76,4, потім Вінниця – 70,3 бали.



27 міст зі 100 отримали більше 50 балів, а в 2017 році всього лише 6 міст отримали таку оцінку. Загалом позитивні показники свідчать про покращення функціонування міст, бо середній рівень прозорості зріс на 12%.



Дрогобич – приклад успішного розвитку, бо за рік місто піднялося з 10 позиції до 1. Важлива тенденція на шляху до позитивних змін – е-реєстрація заяв на житло.



Найкращий показник у порівнянні з минулим роком у міста Покров (+49,65). Також хороші показники у Маріуполя (+48,35) та Дніпра (+41). А знизилися у рейтингу Подільськ та Нова Каховка.



Найбільш відкритою для суспільства виявилося сфера доступу та участі, тобто покращилася комунікація влади і жителів міста. Поки, що погано із показниками прозорості у сфері фінзвітності.



У 2017 році лідерами рейтингу від Transparent Cities були Львів, Кропивницький та Івано-Франківськ.



До слова, у 2018 році Луцьк потрапив до

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласний центр Волині, місто Луцьк посідає 22 місце у рейтингу 100 найпрозоріших міст України.Рейтинг формували на основі 91 показника у 13 сферах функціонування міста і важливою складовою є боротьба з корупцією, - йдеться на сайті Transparent Cities Переможцем рейтингу став Дорогобич з показником 85,2 бали зі 100. Друге місце зайняв Маріуполь – 76,4, потім Вінниця – 70,3 бали.27 міст зі 100 отримали більше 50 балів, а в 2017 році всього лише 6 міст отримали таку оцінку. Загалом позитивні показники свідчать про покращення функціонування міст, бо середній рівень прозорості зріс на 12%.Дрогобич – приклад успішного розвитку, бо за рік місто піднялося з 10 позиції до 1. Важлива тенденція на шляху до позитивних змін – е-реєстрація заяв на житло.Найкращий показник у порівнянні з минулим роком у міста Покров (+49,65). Також хороші показники у Маріуполя (+48,35) та Дніпра (+41). А знизилися у рейтингу Подільськ та Нова Каховка.Найбільш відкритою для суспільства виявилося сфера доступу та участі, тобто покращилася комунікація влади і жителів міста. Поки, що погано із показниками прозорості у сфері фінзвітності.У 2017 році лідерами рейтингу від Transparent Cities були Львів, Кропивницький та Івано-Франківськ.До слова, у 2018 році Луцьк потрапив до рейтингу інкультурних міст , де посів 11 місце з 85 міст, де було проведено це дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію