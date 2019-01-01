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На Волині нагородили героїв, які рятували потопаючого рибалку

На Волині нагородили героїв, які рятували потопаючого рибалку
В останній день зими на озері Пісочне мало не трапилася трагедія. Житель с. Гаївка рибалив на кризі за 100 м від берега, але крихкий лід не витримав, і чоловік провалився.

Поки їхали рятувальники, яких викликали очевидці, працівник санаторію «Лісова пісня» Сергій Нехін сам кинувся на порятунок, – пише, -повідомляє Район.Шацьк.

Згадуючи про цей інцидент, Сергій Сергійович каже, що за себе не переживав, злякався за людину, яка тонула, бо в крижаній воді вона змогла б протриматися лічені хвилини.

«Ми саме працювали на будівництві пірса, коли прибіг чоловік і сказав, що в озері тоне людина, потрібен шнур. Рятувальників ще не було, і я миттєво прийняв рішення про допомогу. Взяв із собою кабель, по якому нам на берег озера подавали струм, прив’язав його до скутера і поїхав. Біля потопаючого я зумисне притопив транспорт, побіг до чоловіка і кинув йому трос. Він вхопив його, але тут уже провалився під лід я», – розповідає працівник санаторію.

Втім, Сергій Нехін таки вибрався самотужки з крижаного полону і почав тягнути трос із потопаючим до себе. Шнур вислизнув з рук чоловіка, який був у воді, і під час другої спроби його подати рятівник знову провалився. Ситуація загострилася, бо під кригою було вже двоє людей.

Свідки трагедії, які стояли на березі озера, просто споглядали і чекали рятувальників. Лише один юнак – Олександр Тахас, учень Мельниківської школи, вхопив рятувального круга і, ризикуючи життям, підбіг до Сергія Сергійовича. І тоді останній зумів вибратися з води, саме в цей момент прибули рятувальники і визволили знесиленого рибалку зі смертельної пастки.

За допомогу, небайдужість, мужність і вміння правильно діяти в надзвичайній ситуації Сергію Нехіну та Олександру Тахасу оголосили подяки від керівництва санаторію «Лісова пісня». Директорка здравниці Руслана Дибель особисто подякувала їм, вручила відзнаки і грошову премію.

До слова, Сергій Нехін є автором креативної зупинки санаторію «Лісова пісня».

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Теги: озеро, рибилка, Сергій Нехін, порятунок, нагорода, Олексадр Тахас
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