На Волині нагородили героїв, які рятували потопаючого рибалку





Поки їхали рятувальники, яких викликали очевидці, працівник санаторію «Лісова пісня» Сергій Нехін сам кинувся на порятунок, – пише, -повідомляє



Згадуючи про цей інцидент, Сергій Сергійович каже, що за себе не переживав, злякався за людину, яка тонула, бо в крижаній воді вона змогла б протриматися лічені хвилини.



«Ми саме працювали на будівництві пірса, коли прибіг чоловік і сказав, що в озері тоне людина, потрібен шнур. Рятувальників ще не було, і я миттєво прийняв рішення про допомогу. Взяв із собою кабель, по якому нам на берег озера подавали струм, прив’язав його до скутера і поїхав. Біля потопаючого я зумисне притопив транспорт, побіг до чоловіка і кинув йому трос. Він вхопив його, але тут уже провалився під лід я», – розповідає працівник санаторію.



Втім, Сергій Нехін таки вибрався самотужки з крижаного полону і почав тягнути трос із потопаючим до себе. Шнур вислизнув з рук чоловіка, який був у воді, і під час другої спроби його подати рятівник знову провалився. Ситуація загострилася, бо під кригою було вже двоє людей.



Свідки трагедії, які стояли на березі озера, просто споглядали і чекали рятувальників. Лише один юнак – Олександр Тахас, учень Мельниківської школи, вхопив рятувального круга і, ризикуючи життям, підбіг до Сергія Сергійовича. І тоді останній зумів вибратися з води, саме в цей момент прибули рятувальники і визволили знесиленого рибалку зі смертельної пастки.



За допомогу, небайдужість, мужність і вміння правильно діяти в надзвичайній ситуації Сергію Нехіну та Олександру Тахасу оголосили подяки від керівництва санаторію «Лісова пісня». Директорка здравниці Руслана Дибель особисто подякувала їм, вручила відзнаки і грошову премію.



До слова, Сергій Нехін є автором

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останній день зими на озері Пісочне мало не трапилася трагедія. Житель с. Гаївка рибалив на кризі за 100 м від берега, але крихкий лід не витримав, і чоловік провалився Поки їхали рятувальники, яких викликали очевидці, працівник санаторію «Лісова пісня»сам кинувся на порятунок, – пише, -повідомляє Район.Шацьк Згадуючи про цей інцидент, Сергій Сергійович каже, що за себе не переживав, злякався за людину, яка тонула, бо в крижаній воді вона змогла б протриматися лічені хвилини.«Ми саме працювали на будівництві пірса, коли прибіг чоловік і сказав, що в озері тоне людина, потрібен шнур. Рятувальників ще не було, і я миттєво прийняв рішення про допомогу. Взяв із собою кабель, по якому нам на берег озера подавали струм, прив’язав його до скутера і поїхав. Біля потопаючого я зумисне притопив транспорт, побіг до чоловіка і кинув йому трос. Він вхопив його, але тут уже провалився під лід я», – розповідає працівник санаторію.Втім, Сергій Нехін таки вибрався самотужки з крижаного полону і почав тягнути трос із потопаючим до себе. Шнур вислизнув з рук чоловіка, який був у воді, і під час другої спроби його подати рятівник знову провалився. Ситуація загострилася, бо під кригою було вже двоє людей.Свідки трагедії, які стояли на березі озера, просто споглядали і чекали рятувальників. Лише один юнак –, учень Мельниківської школи, вхопив рятувального круга і, ризикуючи життям, підбіг до Сергія Сергійовича. І тоді останній зумів вибратися з води, саме в цей момент прибули рятувальники і визволили знесиленого рибалку зі смертельної пастки.За допомогу, небайдужість, мужність і вміння правильно діяти в надзвичайній ситуації Сергію Нехіну та Олександру Тахасу оголосили подяки від керівництва санаторію «Лісова пісня». Директорка здравниці Руслана Дибель особисто подякувала їм, вручила відзнаки і грошову премію.До слова, Сергій Нехін є автором креативної зупинки санаторію «Лісова пісня»

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