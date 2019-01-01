Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Валерії Воробей.



Нагадаємо, що дівчина вже майже



Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя це трансплантація кісткового мозку за

кордоном.



Тому родина та небайдужі люди роблять усе можливе, аби зібрати кошти на лікування.



"Чесно кажучи і подумати не могла що все пройде так швидко. Дуже переживала, що багато залишиться і куди його дівати...але все продалося буквально за 3 год. Ми не встигали рахувати і викладати солодощі на столи. Люди підходили і купували ще до 11 год. Розкуповували, не звертаючи увагу на ціни. Отже, дуже вдячні всім, хто долучився до нашої акції і допоміг нам з випічкою, столами, кульками, продажем," - написала мама дівчинки Наталія Копець на своїй сторінці у facebook.



Спільними зусиллями і з допомогою небайдужих людей було зібрано 26 тисяч 736 грн., 50€ і 100$. Усі кошти підуть на лікування Валерії Воробей.



Аби допомогти Валерії Воробей достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків.



Реквізити для допомоги:



Картка Приватбанку



5168 7573 4583 8181



Копець Олександр Миколайович, тато Валерії



Тел. 38 (096) 480 68 01





















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