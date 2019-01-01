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Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО
В п'ятницю, 8 березня у Ковелі у парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки відбувся благодійний ярмарок на підтримку хворої ковельчанки - 15-річної Валерії Воробей.

Нагадаємо, що дівчина вже майже 5 років мужньо бореться з важкою гематологічною недугою - мієлодиспластичним синдромом. Повідомляє КовельPost.

Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя це трансплантація кісткового мозку за
кордоном.

Тому родина та небайдужі люди роблять усе можливе, аби зібрати кошти на лікування.
Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

"Чесно кажучи і подумати не могла що все пройде так швидко. Дуже переживала, що багато залишиться і куди його дівати...але все продалося буквально за 3 год. Ми не встигали рахувати і викладати солодощі на столи. Люди підходили і купували ще до 11 год. Розкуповували, не звертаючи увагу на ціни. Отже, дуже вдячні всім, хто долучився до нашої акції і допоміг нам з випічкою, столами, кульками, продажем," - написала мама дівчинки Наталія Копець на своїй сторінці у facebook.

Спільними зусиллями і з допомогою небайдужих людей було зібрано 26 тисяч 736 грн., 50€ і 100$. Усі кошти підуть на лікування Валерії Воробей.
Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Аби допомогти Валерії Воробей достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків.

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку

5168 7573 4583 8181

Копець Олександр Миколайович, тато Валерії

Тел. 38 (096) 480 68 01

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО

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Теги: Валерія Воробей, трансплантація, операція, ярмарок, солодощі
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