Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО
Сьогодні, 00:22
В п'ятницю, 8 березня у Ковелі у парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки відбувся благодійний ярмарок на підтримку хворої ковельчанки - 15-річної Валерії Воробей.
Нагадаємо, що дівчина вже майже 5 років мужньо бореться з важкою гематологічною недугою - мієлодиспластичним синдромом. Повідомляє КовельPost.
Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя це трансплантація кісткового мозку за
кордоном.
Тому родина та небайдужі люди роблять усе можливе, аби зібрати кошти на лікування.
"Чесно кажучи і подумати не могла що все пройде так швидко. Дуже переживала, що багато залишиться і куди його дівати...але все продалося буквально за 3 год. Ми не встигали рахувати і викладати солодощі на столи. Люди підходили і купували ще до 11 год. Розкуповували, не звертаючи увагу на ціни. Отже, дуже вдячні всім, хто долучився до нашої акції і допоміг нам з випічкою, столами, кульками, продажем," - написала мама дівчинки Наталія Копець на своїй сторінці у facebook.
Спільними зусиллями і з допомогою небайдужих людей було зібрано 26 тисяч 736 грн., 50€ і 100$. Усі кошти підуть на лікування Валерії Воробей.
Аби допомогти Валерії Воробей достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків.
Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку
5168 7573 4583 8181
Копець Олександр Миколайович, тато Валерії
Тел. 38 (096) 480 68 01
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Нагадаємо, що дівчина вже майже 5 років мужньо бореться з важкою гематологічною недугою - мієлодиспластичним синдромом. Повідомляє КовельPost.
Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя це трансплантація кісткового мозку за
кордоном.
Тому родина та небайдужі люди роблять усе можливе, аби зібрати кошти на лікування.
"Чесно кажучи і подумати не могла що все пройде так швидко. Дуже переживала, що багато залишиться і куди його дівати...але все продалося буквально за 3 год. Ми не встигали рахувати і викладати солодощі на столи. Люди підходили і купували ще до 11 год. Розкуповували, не звертаючи увагу на ціни. Отже, дуже вдячні всім, хто долучився до нашої акції і допоміг нам з випічкою, столами, кульками, продажем," - написала мама дівчинки Наталія Копець на своїй сторінці у facebook.
Спільними зусиллями і з допомогою небайдужих людей було зібрано 26 тисяч 736 грн., 50€ і 100$. Усі кошти підуть на лікування Валерії Воробей.
Аби допомогти Валерії Воробей достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків.
Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку
5168 7573 4583 8181
Копець Олександр Миколайович, тато Валерії
Тел. 38 (096) 480 68 01
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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