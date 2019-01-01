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У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО
Біля луцької багатоповерхівки чоловіки смажили шашлики, розвівши багаття.

Пікнік влаштували сьогодні, 9 березня., - про це пише "ВолиньOnline".

Свято влаштували собі двоє чоловіків біля багатоквартирного будинку на проспекті Соборності, 24а.

Мангал із шашликами розташували поряд стіною п’ятиповерхівки неподалік від припаркованих автомобілів.

Зауважимо, що Згідно пункту 2.5.5.1.16 Правил благоустрою міста Луцька, розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо заборонено.
У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО

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Теги: шашлики, багатоповерхівка, багаття
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