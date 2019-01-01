У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 23:36
Біля луцької багатоповерхівки чоловіки смажили шашлики, розвівши багаття.
Пікнік влаштували сьогодні, 9 березня., - про це пише "ВолиньOnline".
Свято влаштували собі двоє чоловіків біля багатоквартирного будинку на проспекті Соборності, 24а.
Мангал із шашликами розташували поряд стіною п’ятиповерхівки неподалік від припаркованих автомобілів.
Зауважимо, що Згідно пункту 2.5.5.1.16 Правил благоустрою міста Луцька, розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо заборонено.
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Пікнік влаштували сьогодні, 9 березня., - про це пише "ВолиньOnline".
Свято влаштували собі двоє чоловіків біля багатоквартирного будинку на проспекті Соборності, 24а.
Мангал із шашликами розташували поряд стіною п’ятиповерхівки неподалік від припаркованих автомобілів.
Зауважимо, що Згідно пункту 2.5.5.1.16 Правил благоустрою міста Луцька, розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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