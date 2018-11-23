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У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину

У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину
У п'ятницю, 8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.

Повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.

Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.

Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.

Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.

Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.

Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.

Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.
У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину

Хлопця затримали і повідомили батькам.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

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Теги: Суми, поліція, зґвалтування
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