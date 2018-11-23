У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину





Повідомляє прес-служба



Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.



Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.



Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.



Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.



Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.



Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.



Хлопця затримали і повідомили батькам.



За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.Повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.Хлопця затримали і повідомили батькам.За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

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