У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину
Сьогодні, 01:38
У п'ятницю, 8 березня в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.
Повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.
Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.
Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.
Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.
Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.
Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.
Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.
Хлопця затримали і повідомили батькам.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.
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Повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.
Близько 23.00 дівчина йшла з роботи. Біля вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив її на землю і вдарив по обличчю.
Після цього, погрожуючи вбивством, почав ґвалтувати її.
Його злякав перехожий, який проходив неподалік. Він відразу викликав поліцейських і медиків.
Ґвалтівник втік у невідомому напрямку.
Під час опитування свідків, потерпілої та перегляду матеріалів з камер відеоспостереження вдалося встановити прикмети 16-річного хлопця і розіслати на нього орієнтування.
Вранці в центрі міста, на площі Покровській, поліцейські помітили двох хлопців, один з яких був схожий за описом на ґвалтівника. У нього збиті кулаки, а на одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки вони.
Хлопця затримали і повідомили батькам.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Зґвалтування. Неповнолітньому загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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