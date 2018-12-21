Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп. ФОТО
Сьогодні, 04:10
У бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України з’явиться нова символіка, повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко в facebook.
"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", – написав Муженко.
Згідно з документом, нові нарукавні знаки з’являться у 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.
У останніх на рукавах з’явиться череп з написом "Україна або смерть".
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"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", – написав Муженко.
Згідно з документом, нові нарукавні знаки з’являться у 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.
У останніх на рукавах з’явиться череп з написом "Україна або смерть".
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