Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп. ФОТО

Віктор Муженко в facebook.



"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", – написав Муженко.



Згідно з документом, нові нарукавні знаки з’являться у 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.



У останніх на рукавах з’явиться череп з написом "Україна або смерть".







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