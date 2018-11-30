В місті на Волині зростуть тарифи на послуги ЖЕКів





Про це йдеться в сюжеті



Віктор Солов’янчук, начальник ремонтно житлово-комунального підприємства №1 пояснив необхідність коригування тарифів на послуги.



«До 70 відсотків складової тарифу — це заробітна плата працівників. Все інше — паливно-мастильні матеріали та інші витрати. На нашому підприємстві працює 115 людей. З них — 85 отримують мінімальну заробітну плату. З 1 січня вона зросла на 450 гривень, і їх ми змушені платити нашим працівникам. Це обов’язкова вимога, за недотримання якої передбачено штрафні санкції».



Питання тарифів розглянули на виїзному засіданні виконкому Ковельської міської ради. Комунальники, присутні на засіданні, розповіли, що послуги з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій для них є збитковими. Називались і конкретні суми збитків: 107 тисяч гривень — для РЖКП №-1 і 225 тисяч — для РЖКП №-2.



«Ми порядок формування тарифів не змінюємо. Це йде коригування складових тарифу», - пояснив Віктор Солов'янчук.



Для коригування тарифів потрібно знати калькуляцію витрат по кожній його складовій, - каже пенсіонер, мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Сагайдачного Юрій Олексюк. Чоловік розповідає, що тривалий час веде переписку з комунальниками, але й донині не бачив такої калькуляції.



«Говорити далі про тарифи, коли керівники підприємств не розуміють, що таке калькуляція витрат — складно. Щоб побачити, як все змінюється, я попросив надати мені калькуляцію витрат по кожній складовій тарифу, який діє сьогодні і на тариф, який діяв вчора. Щоб побачити, як змінилася заробітна плата адміністративного персоналу, як змінилася заробітна плата прибиральниці, яка частка матеріалів, пального і т.д.?», - каже пенсіонер.



Мешканці багатоквартирних будинків нарікають на якість наданих ЖЕКами послуг, однак, власники квартир самі мають право та зобов’язані контролювати роботу комунальників - каже заступник Ковельського міського голови Андрій Товстига.



«По новому законодавству управитель зобов’язаний погодити — не в нас, а у вас, у власників квартир, кошторис витрат, пов’язаний з утриманням будинку.Після такого погодження, управитель наприкінці року знову зобов’язаний до вас прийти і прозвітувати: що зроблено, скільки грошей потрачено і так далі».



Свої думки щодо діяльності ЖЕКів висловили представники громадськості, депутати міської ради. За підсумками дискусії члени виконкому проголосували «за» коригування тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств. Для власників квартир їхня вартість зросте від 3-х до 9-ти відсотків — в залежності від кількості послуг, площі та інших чинників. Нові тарифи у Ковелі набрали чинності з 9 березня поточного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконком Ковельської міської ради збільшив плату за утримання будинків і споруд, прибудинкових територій, вивіз побутових відходів, технічне обслуговування та ремонт ліфтів.Про це йдеться в сюжеті Суспільного , начальник ремонтно житлово-комунального підприємства №1 пояснив необхідність коригування тарифів на послуги.«До 70 відсотків складової тарифу — це заробітна плата працівників. Все інше — паливно-мастильні матеріали та інші витрати. На нашому підприємстві працює 115 людей. З них — 85 отримують мінімальну заробітну плату. З 1 січня вона зросла на 450 гривень, і їх ми змушені платити нашим працівникам. Це обов’язкова вимога, за недотримання якої передбачено штрафні санкції».Питання тарифів розглянули на виїзному засіданні виконкому Ковельської міської ради. Комунальники, присутні на засіданні, розповіли, що послуги з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій для них є збитковими. Називались і конкретні суми збитків: 107 тисяч гривень — для РЖКП №-1 і 225 тисяч — для РЖКП №-2.«Ми порядок формування тарифів не змінюємо. Це йде коригування складових тарифу», - пояснив Віктор Солов'янчук.Для коригування тарифів потрібно знати калькуляцію витрат по кожній його складовій, - каже пенсіонер, мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Сагайдачного. Чоловік розповідає, що тривалий час веде переписку з комунальниками, але й донині не бачив такої калькуляції.«Говорити далі про тарифи, коли керівники підприємств не розуміють, що таке калькуляція витрат — складно. Щоб побачити, як все змінюється, я попросив надати мені калькуляцію витрат по кожній складовій тарифу, який діє сьогодні і на тариф, який діяв вчора. Щоб побачити, як змінилася заробітна плата адміністративного персоналу, як змінилася заробітна плата прибиральниці, яка частка матеріалів, пального і т.д.?», - каже пенсіонер.Мешканці багатоквартирних будинків нарікають на якість наданих ЖЕКами послуг, однак, власники квартир самі мають право та зобов’язані контролювати роботу комунальників - каже заступник Ковельського міського голови«По новому законодавству управитель зобов’язаний погодити — не в нас, а у вас, у власників квартир, кошторис витрат, пов’язаний з утриманням будинку.Після такого погодження, управитель наприкінці року знову зобов’язаний до вас прийти і прозвітувати: що зроблено, скільки грошей потрачено і так далі».Свої думки щодо діяльності ЖЕКів висловили представники громадськості, депутати міської ради. За підсумками дискусії члени виконкому проголосували «за» коригування тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств. Для власників квартир їхня вартість зросте від 3-х до 9-ти відсотків — в залежності від кількості послуг, площі та інших чинників. Нові тарифи у Ковелі набрали чинності з 9 березня поточного року.

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