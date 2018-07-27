П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
Пізно ввечері 8 березня в Києві поліцейські затримали п’яного 16-річного підлітка, який викрав у батька авто та влаштував ДТП з патрульним Toyota Prius.
Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці. Повідомляє Київ оперативний.
Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.
Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.
У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.
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Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці. Повідомляє Київ оперативний.
Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.
Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.
У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.
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