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П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО

П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО
Пізно ввечері 8 березня в Києві поліцейські затримали п’яного 16-річного підлітка, який викрав у батька авто та влаштував ДТП з патрульним Toyota Prius.

Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці. Повідомляє Київ оперативний.

Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.

Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.

У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.

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Теги: підліток, автомобіль, крадіжка, батько, погоня, поліція, аварія
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