П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО





Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці. Повідомляє



Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.



Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.



У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізно ввечері 8 березня в Києві поліцейські затримали п’яного 16-річного підлітка, який викрав у батька авто та влаштував ДТП з патрульним Toyota Prius.Копи погналися за Lancia, коли отримали повідомлення про викрадення машини та помітили її на вулицях столиці. Повідомляє Київ оперативний Водій вимогу правоохоронців зупинитися проігнорував та почав тікати. У результаті підліток не вписався у поворот і протаранив патрульне авто.Поліцейського з травмою руки госпіталізували для обстеження.У крові водія Lancia виявили 0,78 проміле алкоголю.

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